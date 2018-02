– Innsatsen for å få bukt med problemene samsvarer ikke med hvor store utfordringene er blitt. Arbeidslivskriminalitet utnytter mennesker, frarøver fellesskapet for milliarder av kroner, og er i ferd med å ødelegge enkelte bransjer, fordi omfanget er så stort, sier Ap-nestleder Hadia Tajik til Klassekampen.

Hun har sammen med stortingskollegene Arild Grande og Jan Bøhler utarbeidet et representantforslag på tolv punkter for å skjerpe innsatsen mot grov arbeidslivskriminalitet. LO, som mener det er et stort forbedringspotensial, har kommet med innspill.

– Man må gå mer etter det som svir, nemlig pengene, sier Grande.

Vil gi skatteetaten økte muligheter for beslag

Et av forslagene til stortingsrepresentantene er å gi skatteetaten utvidet anledning for å ta beslag i midler fra straffbar aktivitet.

– Det vil kunne bety betydelige inntekter til staten om man får til dette. Vi mener det haster. Med tanke på omfanget av problemet, skulle vi ønske å ha en regjering som er på ballen, sier Grande.

