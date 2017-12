Falsk brannalarm sendte hotellgjester ut på gata i Tromsø

Den første meldingen kom fra brannvakta i 2.30-tiden natt til søndag. Vakta meldte til politiet at brannvesenet hadde rykket ut til en rekke manuelt utløste brannalarmer ved Comfort Hotell Xpress i Tromsø sentrum. Flere hundre gjester fra nær 200 hotellrom ble evakuert.

Politiet gjennomsøkte hotellet og opplyste noe over klokka 5 at to personer er mistenkt for å ha utløst alarmene.

Innsatsleder Cato Midtgård i Tromsø politidistrikt sa til Nordlys at politiet fikk mistanke om en mulig gjerningsmann etter å ha snakket med de evakuerte gjestene.

Hotellgjestene ble ifølge avisen informert om utviklingen da brannvesenets utrykningsleder opplyste dem om hva som hadde skjedd klokka 3.50, drøye to timer etter at de ble evakuert.

Da de fikk returnere til rommene sine klokka 4, ble to alarmer utløst på nytt.