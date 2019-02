Bane Nor: 36 uønskede hendelser ved tunnel der tenåring omkom

– I denne tidsperioden har vi registrert 36 uønskede hendelser som omfatter hærverk på gjerdet eller at uvedkommende personer er blitt observert inne på området, sier pressesjef Thor Erik Skarpen i Bane Nor til Dagbladet.

Skarpen understreker at det er knyttet stor risiko til å ta seg inn på slike områder. Høyspentanlegget i togtunnelen har en spenning på 15.000 volt.

Gjerdet ved togtunnelen på Filipstad er lavere enn Bane Nors regelverk tilsier, skrev VG onsdag. Gjerdet er 1,08 meter, men skulle vært 70 centimeter høyere. På spørsmål om hva Bane Nor har gjort for å forebygge slike hendelser, svarer Skarpen at de skal komme tilbake til det svaret.

En 15 år gammel gutt omkom i tunnelen ved Filipstad forrige uke, mens en 15 år gammel gutt og en 16 år gammel jente er alvorlig skadd. De to guttene gikk i 10. klasse ved Ruseløkka skole i Oslo. Jenta er fra Drammen.

I november 2002 omkom en 17 år gammel gutt i en lignende ulykke på en hensettingsplass for togsett på Filipstad.