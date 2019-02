Tillitsvalgt sendte ny bekymringsmelding om Trond Giske

Hendelsen skal ha skjedd samme dag som den tidligere nestlederen ble innstilt til et nytt toppverv i Trøndelag Ap, noe som har ført til sterke reaksjoner.

Bakgrunnen er at mange mener det er for tidlig for et Giske-comeback etter at han trakk seg fra nestledervervet på grunn av varslingssaker mot ham for litt over ett år siden. Varslene handlet om upassende oppførsel mot unge kvinner.

Den siste bekymringsmeldingen ble sendt av Knut Sandli, nestleder i Fagforbundet Sykehus og helse Oslo, til Aps partisekretær Kjersti Stenseng. Det var VG som først omtalte saken torsdag kveld.

– I lunsjpausen på tirsdag ble jeg vist en video av Trond Giske som danser lent over en ung kvinne, og da tok jeg selv avgjørelsen om å varsle. Jeg synes det er totalt upassende oppførsel av en mann i en maktposisjon, sier Sandli til Aftenposten.

Video skal ifølge VG være tatt opp på utestedet Bar Vulkan i Oslo ved 02-tiden natt til søndag.

Danser tett med ung kvinne

Aftenposten har mottatt en video som stemmer overens med Sandlis og VGs beskrivelser. Den viser Trond Giske dansende tett inntil en ung kvinne som har ryggen mot ham. Begge er fremoverbøyd og smiler. På slutten av klippet retter Giske seg opp.

– Hva var det som fikk deg til å varsle?

– Jeg synes det er totalt uakseptabel oppførsel, spesielt når fyren har holdt på med sånne saker mange ganger tidligere. Fyren må stoppes, rett og slett. Vi kan ikke ha en sånn fyr gående i maktposisjoner. Han har ingenting i maktposisjoner å gjøre, sier Sandli.

Han har ingen opplysninger om når og hvor videoen skal være tatt opp, utover det han har lest i VG.

Trond Giske har ikke besvart Aftenpostens henvendelser torsdag kveld. Heller ikke VG eller NTB har fått en kommentar fra den profilerte Ap-politikeren.

Ingar Storfjell

Den aktuelle kvinnen, som er i 20 årene, kommenterer situasjonen slik overfor VG:

– Vi danset og hadde det hyggelig, så ble det litt mye, så jeg og venninnen min dro derfra, sier hun.

Fakta: Varslingssaken mot Giske Stortingsrepresentant Trond Giske trakk seg som nestleder i Arbeiderpartiet 7. januar 2018 som følge av flere varsler mot ham. Varslene inneholdt påstander om seksuell trakassering og annen upassende oppførsel. Partiet konkluderte samme måned med at Giske hadde brutt partiets interne retningslinjer. Giske mistet plassen sin i Aps sentralstyre og sa fra seg vervet som finanspolitisk talsperson. Giske beklaget sin oppførsel, men fremholdt samtidig at det var kommet «grunnløse og falske varsler». Han avviser anklager om seksuell trakassering. I oktober 2018 kom Giske med et skriftlig tilsvar til partiet om varslersakene. Han ba om at saken ble gjenopptatt. Nylig avviste partileder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng å behandle saken på nytt.

Varsler har ikke vært i kontakt med kvinnen på videoen

Sandli forteller Aftenposten at han ikke har konferert med kvinnen på videoen før han varslet.

– Nei, jeg tok selv initiativet.

– Har du vært i kontakt med kvinnen på videoen i etterkant?

– Nei.

– Er hun et av dine medlemmer?

– Det vil jeg ikke bekrefte.

– Har du fått respons fra Arbeiderpartiet etter at du varslet?

– Jeg fikk en telefon fra Kjersti Stenseng på formiddagen i dag. Hun var mest opptatt av det formelle, sier Sandli, som forteller at han ikke har verv eller medlemskap i Arbeiderpartiet.

Stenseng: Bekrefter kjennskap til video

Partileder Jonas Gahr Støre bekrefter at han er gjort kjent med videoen, men har ingen kommentar utover dette.

Partisekretær i Ap, Kjersti Stenseng, bekrefter også overfor Aftenposten i en tekstmelding via sin rådgiver, Edvin Søvik, at det finnes en video.

– Jeg har fått en e-post og blitt gjort oppmerksom på en video. Har ingen ytterligere kommentar, skriver hun.

Hadia Tajik opplyser i en tekstmelding via sin rådgiver Edina Ringdal, at hun ikke vil kommentere saken, og henviser til at det Stenseng og Gahr Støre som uttaler seg på vegne av ledelsen i denne saken, i likhet med alle de andre varslingssakene.

– Vurderer medlemskapet

Denne uken har Giske igjen vært i offentlighetens søkelys etter at det ble kjent at han ville bli nestleder i Trøndelag Ap. Det blir han ikke, men ble i stedet innstilt til en plass i fylkesstyret som medlem i arbeidsutvalget. Han er også innstilt som en av to varamedlemmer til landsstyret.

Årsmøtet i Trøndelag Ap, hvor det blir bestemt om han får plassen, avholdes 2. og 3. mars.

Leder i Oslo Arbeidersamfunn, Fredrik Mellem, sa til Aftenposten tidligere i dag at flere nå vurderer medlemskapet i Ap som en følge av Giskes comeback.

– Jeg har fått flere tilbakemeldinger fra trofaste medlemmer gjennom mange år, som sier at de nå har tatt medlemskapet opp til vurdering. Da er det på tide å si ifra at det «det er noen voksne hjemme i Ap», sier Mellem.

Oslo Arbeidersamfunn er det største lokallaget i Arbeiderpartiet med 950 medlemmer.

Aftenposten kommer tilbake med mer.