Foreldrene ble fengslet 3. oktober i fjor. Begge er tiltalt for grov mishandling av barna som da bare var et halvt år gamle. Moren er i midten av 20-årene mens faren er like over 30 år. Allerede i det første fengslingsmøtet slo retten fast at skadene på tvillingsønnene ikke kunne ha oppstått slik foreldrene hadde forklart for politiet.

Tirsdag starter rettssaken mot foreldrene som fremdeles sitter i varetekt. I tiltalen går det fram at den ene av tvillingene var påført blødninger under hjernehinnen og i hodet. Videre ble det oppdaget ni brudd i ribbeina, brudd i skulderen og overarmen samt skader på leppene. På tvillingbroren ble konstatert fire ribbeinsbrudd og brudd i høyre lårbeinet samt flere sårskader.

– Guttenes far er uskyldig, og det kommer han også til å si når rettssaken starter, sier advokat Cecilie Schjatvet, den tiltalte mannens (32) forsvarer, til ABC Nyheter.

Begge foreldrene er tiltalt for grov mishandling i nære relasjoner og for å ha unnlatt å hjelpe noen som befinner seg i en hjelpeløs tilstand og som de hadde plikt til å yte omsorg for.

– Mor vil svare nei på skyldspørsmålet, sier advokat Arild Humlen, som forsvarer kvinnen, til avisen.

Rettssaken vil pågå fram til 20. desember.