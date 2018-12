Hvor enkelt er det for norske leger å finne pasienter som lever med en pacemaker som har risiko for å kortslutte eller en hjertestarter som kan gå tom for batteri før tiden?

Når pacemakerkirurg Torkel Steen ved Ullevål sykehus får en melding om at det er funnet feil ved en bestemt type hjertestarter eller pacemaker, er det avgjørende at han følger opp pasientene som lever med disse implantatene. Men for å finne dem, må han i gang med et stort søkearbeid. Arbeidet kan ta flere uker.