Reagerer på politiets ønske om å sette flere under 18 år i fengsel: – Fengsling skal brukes som siste utvei

Unge multikriminelle under 18 år bør straffes hardere, mener Oslo-politiet. Samtidig peker de på at ungdomsstraff, et alternativ til ubetinget fengsel og strengere samfunnsstraffer, ikke egner seg for alle. Ubetinget fengsel er mer passende, konkluderer politiet.

Ønsket fra politiet får støtte av justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara (Frp). Statsråden sa følgende til Aftenposten da han ble spurt om han var enig i Oslo politidistrikts vurdering:

– Ja, vi må møte notoriske ungdomskriminelle med tøffere sanksjoner på et tidligere tidspunkt. Ubetingede fengselsstraffer for unge mellom 15 og 18 år er ett av virkemidlene jeg tror at vi dessverre må bruke mer av i fremtiden.

SV: – For lettvint

Statsrådens og Oslo-politiets utsagn blir møtt med en kald skulder av stortingsrepresentant og medlem av justiskomiteen, Petter Eide (SV).

– Fengsling skal brukes som siste utvei. Det blir for lettvint å ty til ordinær fengselsstraff. Det strider mot alle barnefaglige råd, internasjonale konvensjoner og norsk lovgivning, sier Eide.

Han peker på at det kun er i de alvorligste tilfellene at unge under 18 år skal plasseres i fengsel, og han er svært kritisk til at ungdomskriminelle skal møtes med ubetingede fengselsstraffer.

– Det har vært en liten økning i ungdomskriminalitet de siste to årene, men det er betydelig mindre enn for ti år siden. Oppmerksomheten vi nå ser om denne problematikken, er dels skapt av mediene og politikerne. Å ty til fengsling er å begynne i helt feil ende.

Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

– Ikke bare å plassere flere ungdommer i fengsel

SV-politikeren får støtte av komitékollega og stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl (Sp).

– Vårt utgangspunkt er at ungdom ikke skal i fengsel. Situasjonen som nå har oppstått, viser at regjeringen har mislykkes med å forebygge, integrere og involvere barn – og å involvere skole, bydeler og barnevern, sier hun.

Mehl er likevel villig til å se nærmere på Oslo-politiets ønsker og eventuelt gjøre endringer i lovverket.

– Situasjonen krever at vi må ta grep. Blant annet må vi få på plass virkemidler som gjør det mulig å behandle sakene raskt, slik at straffen kommer raskere. Men den skal primært være ungdomsstraff.

Hun mener situasjonen med en økning av ungdomskriminalitet ikke løses ved å sette flere ungdommer i fengsel.

– Vi må se på helheten. Det er ikke bare å plassere flere ungdommer i fengsel.

Stein J. Bjørge

Ap åpner for ungdom i fengsel

Stortingsrepresentant og medlem av justiskomiteen, Jan Bøhler (Ap), støtter Oslo-politiets ønske om at notorisk kriminelle ungdommer må straffes hardere.

– Vi mener fortsatt at ungdomsstraff og ungdomsoppfølging er hovedsporet. Men for noen hardbarkede, notoriske kriminelle trengs det ubetingede fengselsstraffer, sier han.

Justispolitikeren har i en årrekke vært en av de mest aktive politikerne i spørsmål om ungdoms- og gjengkriminalitet. Arbeiderparti-politikeren mener dagens lovgivning ikke utelukker at ubetingede dommer kan brukes.

– Når ungdomsstraff ikke fungerer og personer må vernes mot seg selv og samfunnet, skal ubetingede straffer brukes.

Olav Olsen

I et forslag fremmet av Ap i Stortinget, blir regjeringen bedt om å styrke og utvide ungdomsenhetene i kriminalomsorgen slik at ubetingede fengselsstraffer kan brukes i større grad mot multikriminelle.

– Vi trenger flere plasser. I dag er det åtte på landsbasis: fire for Østlandet og fire for Vestlandet. Dette er plasser utenfor vanlige fengsler, hvor unge er separert fra eldre kriminelle. De er dyrere enn andre fengselsplasser, men vi må øke kapasiteten, sier Bøhler.