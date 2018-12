Båtbrann i Rogaland - leteaksjon avsluttet

Den store leteaksjonen som har pågått nord for Finnøy i Rogaland i forbindelse med båtbrannen i området, er avsluttet. Eieren har opplyst at båten er stjålet.

Nødetatene fikk melding om at en fritidsbåt sto i full fyr ved Alnskjæret i Finnøy kommune 7-tiden tirsdag morgen. Deretter ble en stor leteaksjon etter eieren iverksatt.

– Båten er helt utbrent og delvis sunket og kan ikke identifiseres. Vi har gjort omfattende søk i området, og søkeforholdene har vært gode. Hadde det vært personer i båten, mener vi vedkommende burde vært funnet nå. Det foreligger ingen bekymringsmelding eller opplysninger om at personer er savnet, sa Vakthavende redningsleder Eirik Walle ved Hovedredningssentralen Sør-Norge til Stavanger Aftenblad tirsdag morgen.

Båten var blitt stjålet

Like etter klokken 11 opplyste politiet at båteieren hadde meldt seg og fortalt at båten var blitt stjålet fra Hommersåk.

– Vi vet ikke om det var noen i båten, men vi kan ikke utelukke det, og derfor pågår det nå et søk. Da vi kom frem brant båten. Den er totalskadet, sier operasjonsleder Kurt Løklingholm i Sørvest politidistrikt til NTB.

Søket foregår ved Mjølnesholmane. Det ledes av Hovedredningssentralen Sør-Norge, som har sendt et redningshelikopter og ambulansebåt til stedet. Politibåten samt dykkere fra brannvesenet og en brannbåt deltar sammen med RS Sjømann og flere andre båter.

Operasjonslederen opplyser at det er ganske bra vær i området med lite vind og klart vær.

Den brannskadede båten er en cirka 35 fot lang cabincruiser. Meldingen om brannen kom til politiet klokken 6.50 tirsdag morgen.

Saken oppdateres.