Onsdag åpnet børsene i Europa og Asia med nedgang. Tre kvarter ut i i dagens handel vart Oslo børs ned 1,6 prosent. Da var Hang Seng-indeksen i Hongkong ned nesten 3 prosent. Dermed fortsetter trenden fra 2018.

I løpet av fjoråret falt de amerikanske aksjeindeksene kraftig. Dow Jones indeksen endte ned 5,6 prosent, S & P falt 6,2 prosent og Nasdaq falt 4 prosent.

– Dette var det verste aksjeåret siden 2008, skriver CNN.

Reuters skriver at til tross for en liten opptur i markedene på årets siste dag, har 2018 som helhet vært tøft globalt sett.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets mener likevel ikke at dette er så ille som det kan høres ut.

– Et stort børsfall er på mellom 40 og 60 prosent. Selv om Oslo Børs har falt 15 prosent siden toppen i høst, er børsfallet her ikke stort nok til å regnes som et stort fall, sier han.

Børsåret i Oslo: Tilbake til start

Sammenligner man Oslo Børs ved inngangen av 2018 til utgangen av året, er børsen omtrent uendret. Det har imidlertid vært store svingninger i løpet av året, med toppnoteringer i høst.

Andreassen beskriver verdensøkonomien og aksjemarkedet som «modent». Med det mener han at vi har lagt bak oss en lang oppgang i markedene. Da er alt dyrt, og gjør at vi står overfor et utfordrende tidspunkt.

– Etter oppturer kommer nedturer. Vi er på toppen av konjunkturen. Samtidig har vi sett at særlig USA har gitt gass, ved å pumpe penger inn i økonomien ved økt skattelette og avgiftslette, sier han.

Det betyr at selv om økonomien egentlig ikke er så god, så synes det ikke på tallene. Blant annet har det betydd at USAs bruttonasjonalprodukt har økt med 6 prosent.

Trump er joker

Årene med president Donald Trump har også bidratt til at mange både i USA og resten av verden er bekymret for stabiliteten i USA.

– De har en president som oppfører seg på en måte vi ikke er vant til at presidenter gjør, sier Andreassen.

Han refererer til rekken av handelsavtaler Trump har sagt opp. Noen er reforhandlet og endringene i avtalene har vært såpass små at det ikke har hatt for stor påvirkning.

– Med litt flaks er frykten for at Trump kan ødelegge, over, sier Andreassen.

Likevel er ikke Andreassen helt trygg. Selv om både Kina og USA er interessert i å finne en løsning på handelskrigen mellom dem, er det en verkebyll.

– Den konflikten kan være ødeleggende for økonomien i 2019, sier han.

Andreassen oppsummerer det som at han er urolig for fremtidsutsiktene de neste to årene, men på lang sikt tror han at dette går greit.

– Børsnedgangen i fjor var ikke så stor at den kommer inn i det vi mener er en stor børsnedgang. Vi har fremdeles etterspørsel etter arbeidskraft og metallprisene, som tidligere alltid har steget foran en kraftig økonomisk nedtur, er fremdeles stabile, sier han, før han legger til:

– Men utslagene er litt for store. Så jeg tror vi vil se et fall de neste 2 årene, men det er en fair sjanse for et lite comeback før en større nedtur.

Så oppsummerer Andreassen:

– Jeg er usikker. Jeg vil ikke overdramatisere, men jeg er ikke optimist.