Bane Nor gjør retrett: Slipper å betale opp mot 9000 kroner i året for parkering ved stasjonene

I flere artikler har Aftenposten fortalt om Bane Nors planer for å ta inn langt større inntekter på parkeringsplassene ved jernbanestasjoner enn i dag.

Bane Nor argumenterer med at store, prosentvise prisøkninger er et grep for å få flere som har mulighet til å sykle eller gå til stasjonen, til å gjøre det.

Et internt strategidokument Aftenposten har omtalt handler imidlertid primært om hvor store summer Bane Nor kan dra inn på p-plassene.

På spørsmål har Bane Nor Eiendoms Knut Ø. Ruud Johansen bekreftet at enkeltpersoner risikerte å måtte ut med 8000–9000 kroner i året, ettersom noen stasjoner kun skulle gå «dagparkering». Dette med 40–60 kroner pr. dag, i motsetning til andre stasjoner som også har «pendlerparkeringer», der faste NSB-kunder gjennom oblater kan få store rabatter.

«Har fått konstruktive tilbakemeldinger»

Nå snur Bane Nor og dropper rene dagparkeringsanlegg. I et brev til kunder som har meldt inn kritikk mot ordningen heter det:

«På bakgrunn av flere konstruktive tilbakemeldinger fra våre kunder i Asker og Bærum, endrer vi planene våre og innfører likevel pendlerparkering ved Blommenholm, Slependen, Billingstad, Høn, Vakås og Hvalstad stasjoner. Dato for innføring av det nye parkeringstilbud blir 9. april.

Frem til dette vil parkeringsplassene ved de to stasjonene være uregulert som i dag,» heter det i brevet som er undertegnet av Jonn Eggerud, regionleder i Bane Nor Eiendom.

250 kroner i måneden for pendlerparkering

«Pendlerparkering er et rimelig parkeringstilbud forbeholdt togreisende med gyldig periodebillett (ukes-, måneds- eller årskort). Ved å innføre pendlerparkering ved stasjonen, sikrer vi at det er togpendlere som benytter størstedelen av parkeringsområdet i arbeidstiden (kl. 05–17 på hverdager). Etter kl. 17 på hverdager og i helgene kan pendlerparkeringen benyttes av alle, gratis,» skriver Eggerud.

Han opplyser at Asker og Bærum har pendlerparkering med bypris og som koster kr 250 for 30-dagersperiode og kr 85, pr. uke. Dette betales med appen «Bane Nor Parkering».

Eggerud skriver at en femtedel av p-plassene ved stasjonene blir dagparkeringsplasser, med 40 kroner og betaling døgnet rundt.

Det er parkeringsselskapet Q-park som skal drifte plassene for Bane Nor.