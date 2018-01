I en tekstmelding sendt til Grande i mai 2016 skrev mannen at hun skulle forsvinne fra jordens overflate innen flypassasjeravgiften startet. Han signerte meldingen «Hilsen en leiemorder», skriver Romerikes Blad.

Etterpå forsøkte han å ringe henne tre ganger uten å få svar. Han sendte da nok en melding til Venstre-lederen:

«Kan ikke ta telefonen. Da har du noe å glede deg til. Møtes ved arbeidsplassen din en dag.»

Ble oppfattet som drapstrusler

Skei Grande vitnet under hovedforhandlingene at hun oppfattet tekstmeldingen som en klar trussel, og at hun videresendte dem til Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Også de oppfattet det som drapstrusler, og Skei Grande hadde kontinuerlig livvaktbeskyttelse fram til avgiften ble innført.

Lørenskogmannen erkjente straffskyld i retten og beklaget meldingene.

Ifølge mannen hadde et familiemedlem nylig omkommet og han skulle til Sverige for å delta i askespredningen. «Tiltalte vurderte fly som et reisealternativ, og da var kostnadene høye sett ut fra hans begrensede inntekt», heter det i dommen.

Han ble dømt til 60 dagers fengsel, hvorav 30 dager gjøres betinget. Han fikk også inndratt en mobiltelefon, og må betale 1.000 kroner i sakskostnader.

Mannens advokat, Lo-Johan Dag Melinder, opplyser til Romerikes blad at hans klient har tatt betenkningstid, og ikke ønsker å kommentere saken ytterligere.