I kveld inviterer kong Harald og dronning Sonja til middag for de britiske gjestene, prins William og hertuginne Kate av Cambridge. Nå er gjestene på plass. Hertuginne Kate ble geleidet inn i salen av kong Harald til tonene av Gammel Jegermarsj.

Åserud, Lise / NTB scanpix

OL-vinner Karsten Warholm, fiolinist Charlie Siem, forfatter Maja Lunde og regissør Iram Haq har også kommet. Det vil være ca 100 gjester og mye tyder på at mange av dem vil være unge.

Etter det Aftenposten kjenner til vil prins William få statsminister Erna Solberg til bords.

Åserud, Lise / NTB scanpix

Kongeparet byr på følgende meny under middagen:

Til forrett kongekrabbe og avokadorull med potetchips og yuzumajones.

Til hovedrett posjert kveite med løk, soppterte, trøffel og sennepssaus. Og lakris cremeux med blodappelsin og yoghurtsorbet til dessert.

Åserud, Lise / NTB scanpix

Både dette besøket og andre kongelige britiske besøk til europeiske land det siste året er blitt sett på som en slags sjarmoffensiv før Storbritannia melder seg ut av EU i mars neste år.

Erna Solberg innrømmet overfor NRK at det er en spesiell tid akkurat nå, men understreket at Storbritannia er et land Norge har et sterkt forhold til.

