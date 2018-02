I kveld inviterte kong Harald og dronning Sonja til middag for de britiske gjestene, prins William og hertuginne Kate av Cambridge. Hertuginne Kate ble geleidet inn i salen av kong Harald til tonene av Gammel Jegermarsj.

I sin tale snakket kong Harald varmt om det nære forholdet både hans familie og Norge har til Storbritannia.

– Dere er familie. Det gjør dette besøket veldig spesielt for oss, sa kong Harald.

Kongen kom også inn på brexit.

Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Åserud, Lise / NTB scanpix

Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Nevnte brexit

– Jeg håper vi vil klare å opprettholde vårt nære og brede samarbeid også når Storbritannia trekker seg ut av EU, sa kong Harald

Kongen spøkte og siterte filmen «Love Actually», der hovedrolleinnehaveren Hugh Grant setter den amerikanske presidenten på plass

– Når jeg skal sammenligne Norge med Storbritannia, blir jeg fristet til å sitere en replikk fra filmen «Love Actually»: Vi er kanskje et lite land, men vi er også et stort et, sa kongen.

Snakket norsk

Prins William tok opp tråden i sin tale, og understreket på hvor mange områder Norge og Storbritannia samarbeider, og at de to landene har et spesielt forhold.

Han åpnet med å si «Vi er veldig glade for å være i Norge» på norsk og avsluttet med «skål». Men imellom det tok han for seg mange alvorlige områder der Norge og Storbritannia har samarbeidet, som i Afghanistan, Sudan og under Annen verdenskrig.

– Vi er de mest trofaste vennene, sa prins William.

Takket for tevann

William nevnte ikke brexit med et ord, men sa følgende:

– Jeg ser frem til at vårt forhold skal bli enda tettere i årene som kommer, sa Wiliam.

Både kong Harald og prins William var opptatt av at norsk gass holder liv i britisk te-drikking.

– Det betyr mye i et land av te-drikkere, sa prins William.

Åserud, Lise / NTB scanpix

Åserud, Lise / NTB scanpix

Åserud, Lise / NTB scanpix

Kongeparet bød på følgende meny under middagen:

Til forrett kongekrabbe og avokadorull med potetchips og yuzumajones.

Til hovedrett posjert kveite med løk, soppterte, trøffel og sennepssaus. Og lakris cremeux med blodappelsin og yoghurtsorbet til dessert.

OL-vinner Karsten Warholm, fiolinist Charlie Siem, forfatter Maja Lunde og regissør Iram Haq var blant gjestene som kom inn. Det samme er Norwegian-sjef Bjørn Kjos. Det var ca. 100 gjester til stede.

Åserud, Lise / NTB scanpix

Åserud, Lise / NTB scanpix

Åserud, Lise / NTB scanpix

Åserud, Lise / NTB scanpix

Åserud, Lise / NTB scanpix

Både dette besøket og andre kongelige britiske besøk til europeiske land det siste året er blitt sett på som en slags sjarmoffensiv før Storbritannia melder seg ut av EU i mars neste år.

Alt om det britiske prinsebesøket: