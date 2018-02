Nødnett-leverandør får 14 millioner i gebyr for «alvorlige avvik»

I vurderingen av overtredelsesgebyret, har Nkom lagt vekt på at Broadnet «har utvist grov uaktsomhet» i flere av de undersøkte tilfellene som har avdekket avvik, skriver Nkom i en pressemelding.

Bakgrunnen er NRK-avsløringer om store sikkerhetshull i selskapets systemer som brukes i nødnettet. I strid med loven ble nettet driftet av IT-arbeidere i India, ifølge kanalen.

Brukes til kritisk kommunikasjon for nødetatene

Nødnettet er en riksdekkende kommunikasjonsløsning for nødetater som brann, politi og ambulanse, og er et de dyreste og mest samfunnskritiske kommunikasjonssystemene vi har i Norge.

Bakgrunn: Dette er historien om Nødnett – og slik fungerer det

Broadnet opplyser i en pressemelding at de er uenige i Nkoms beskrivelse og forståelse av faktiske forhold, deres juridiske tolkning, måten deler av tilsynet er gjennomført på og konklusjonene som er trukket i granskingen.

Vurderer å påklage beslutningen

Selskapet har derfor tidligere påklaget Nkoms vedtak og vil også vurderere å påklage gebyret.

- Vi har fra første dag vært tydelige på at vi har gjort feil, og tatt konsekvensen av dette ved å umiddelbart flytte driften hjem til Norge for å overta den i egen regi. Vi har hele veien også håndtert dette som en svært alvorlig sak, skriver Torbjørn G. Krøvel, driftsdirektør i Broadnet, i pressemeldingen.

– Hendelsen fikk ingen konsekvenser for våre kunder. Broadnet jobber tett med alle myndigheter, for å forsikre våre brukere om at sikkerheten til enhver tid er ivaretatt. Det har vi jobbet systematisk med siden vi avdekket feilen, og dette er det viktigste vi gjør, skriver Krøvel videre.

Saken oppdateres.