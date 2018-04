Største april-snømengder på over 30 år

– At vi har så mye snø på denne tiden er absolutt mot normalt, sier statsmeteorolog Terje Alsvik Walløe. Han noterer 42 cm snø på Meteorologisk institutt på Blindern tirsdag 3. april.

– I fjor var det bart forlengst. Vi opplever ytterpunktene og to år så forskjellige som de kan være. For å finne så mye snø så sent på året i Oslo, må vi helt tilbake til 1987, sier han.

Varsler mer snø - advarer mot vanskeligere kjøreforhold.

På Bjørnholt i Nordmarka er det 120 cm snø, og snøen blir liggende i høyereliggende strøk i mange uker fremover, selv om kulden nå slipper taket og mer vårlige temperaturer baner seg vei.

Rolf Øhman

Meteorologisk institutt varsler nye runder med nedbør de neste dagene og har sendt ut OBS-varsel. Ifølge yr.no kan det komme rundt 25 mm i Oslo-området.

I lavlandet vil nedbøren etterhvert komme som sludd eller regn. Det er også en risiko for underkjølt regn på deler av Østlandet, noe som kan gi glatte veier. I høyden vil mye av nedbøren komme som snø.

Det betyr nytt påfyll til et allerede tykt snødekke.

Hele Østlandet er dekket av hvitt

– Nysnøen får ikke noe langt liv, men gammel snø er mer standhaftig. Den er kompakt og hard og tar lengre tid å smelte, forklarer meteorologen.

Bare i ytre strøk av Vestlandet er det nå barmark.

Senorge.no

– Mesteparten av Østlandet helt til Sørlandet er dekket av snø. Det er ikke vanlig og skyldes at mars har vært kaldere enn normalt når vi sammenligner med marsmånedene fra 1960–1991. Mars i år var kald også i historisk målestokk. Årets marsmåned ligger på 12. plass i snittemperatur når vi ser tilbake til 1937. Bare 11 marsmåneder har vært kaldere enn denne, og den siste som var så kald eller kaldere var i 2006, sier han.

Aller mest snø har Vestlandsfjellene og deler av Nord-Norge, noe som er vanlig for årstiden. På fjellet Mannen i Romsdalen ligger det nå 2,4 meter snø.

Iskalde netter i fjellet

Alle som har vært i fjellet i påsken, har opplevd svært kalde netter.

På målestasjonen Sandhaug vest for Finse bikket termometeret under 30 minusgrader flere netter.

– Det har vært ekstremt kalde netter i fjellet. Natt til 1. april ble det målt 29,6 minusgrader på Finse, og det er rekord for april de siste 25 år, sier Walløe.

Også i Oslo har nettene vært uvanlig kalde. Natt til 28. mars var det minus 10 på Blindern, og det er sjelden kost, ifølge meteorologen.

Men nå er det slutt på sprengkulden, og tirsdag er den siste dagen der det er ventet svært lave temperaturer. Fra onsdag blir temperaturene mer normale for årstiden. Det betyr at nettene blir mildere, med temperaturer rundt null eller over null på nettene.

Dagtemperaturene blir mellom fem til åtte plussgrader de første dagene, noe som setter fart i snøsmeltingen.

– I 1987 forsvant snøen rundt 18. april. I løpet av et par uker kan vi nok se gresset her på Blindern, sier Walløe.

Ruud, Vidar / NTB scanpix

Mer pent skivær neste uke

I høyereliggende strøk i Oslomarka ligger det nå godt over én meter snø. Skiføret kan vare til mai fordi snøen er hardpakket etter en lang vinter.

Fjelltraktene på Østlandet får ikke temperaturer over null grader med det første. Det blir fortsatt vinterlige temperaturer og ikke stor snøsmelting den nærmeste uken, men været vil det ikke bli noe å si på.

– Neste uke kommer et nytt høytrykk med oppholdsvær i fjellet. Neste uke kan bli en ny godværsperiode.