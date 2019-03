PST har fortsatt ingen mistenkte. Dette vet vi og dette vet vi ikke om truslene mot justisministeren.

Hvem tagget ned huset og bilen til justisministeren? Hvem forsøkte å tenne på bilen? Og hvem var det som tente på bilen natt til søndag?

Fortsatt er mye uklart etter at det har vært en rekke uønskede hendelser utenfor boligen til justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara.

Det er Politiets sikkerhetstjeneste (PST) som etterforsker saken. De beskriver hendelsene som alvorlige.

Aftenposten har onsdag vært i kontakt med PST, som opplyser at det ikke er noen endring i etterforskningen. Så langt er det ingen konkrete mistenkte i saken.

Dette vet vi

De siste tre månedene har det vært flere hendelser på statsrådens eiendom. Fem av disse er kjent for offentligheten.

6. desember i fjor ble det kjent at noen hadde forsøkt å sette fyr på bensintanken i en bil parkert utenfor huset til Wara i Oslo. Det var også tagget ordet «RASISIT» med tusj på husveggen, og et hakekors var tegnet på bilen.

Etter denne hendelsen gikk Wara ut og betegnet truslene mot ham og hans familie som et angrep på det norske demokratiet. Etter det første angrepet har statsråden hatt livvakter.

Stein J. Bjørge

Stein J. Bjørge

17. januar måtte brannvesenet og politiet rykke ut til boligen etter at noen hadde satt fyr på en søppelkasse noen meter fra boligen.

Siden er det blant annet blitt funnet flasker med spor etter brennbar væske bundet opp med en tøyremse under familiens bil og et trusselbrev, som trolig er blitt levert direkte av gjerningspersonen.

Natt til søndag 10. mars oppdaget forbipasserende at det brant i en bil utenfor boligen til statsråden.

Ifølge NRK er bilbrannen fanget opp på overvåkingsbilder.

Bilen skal ha stått parkert ved familiens hus. Bilder av boligen viser at det er minst ett overvåkingskamera montert på husveggen.

– Det er selvfølgelig uhyggelig, og jeg opplever at dette er et angrep på demokratiet, sa Wara tirsdag under en improvisert pressekonferanse i vandrehallen på Stortinget.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) bekreftet mandag at det er flere ikke kjente hendelser utenfor boligen. De opplyser også at det er «konkrete holdepunkter for å se hendelsene i sammenheng med hverandre».

Fakta: Hvem har ansvaret for å beskytte statsrådene? Det er PST som har ansvaret for sikkerheten til statsrådene. Blant PSTs egne instrukser heter det at «PST i samarbeid med politiet skal forebygge alle trusler mot medlemmer av Kongehuset, stortingsrepresentanter, medlemmer av Regjeringen og medlemmer av Høyesterett.» Det er PST, i samarbeid med Politidirektoratet, som skal utarbeide trusselvurderinger. I disse vurderingene kommer de med ulike sikkerhetstiltak for å ivareta sikkerheten til myndighetspersoner. Men det er opp til hver enkelt politimester å avgjøre om de skal ta anbefalingene til følge.

Stein J. Bjørge

Bilbrannen utenfor statsrådens bolig er den siste av en rekke uønskede hendelser.

Det er Oslo politidistrikt som har ansvaret for sikkerheten rundt Wara og hans familie. Mandag erkjente Oslos visepolitimester, Bjørn Vandvik, at sikkerheten rundt statsråden kunne vært bedre.

Det er etter hendelsen natt til søndag blitt iverksatt flere tiltak av Oslo politidistrikt, blant annet vakthold rundt boligen. Dette vaktholdet opprettholdes inntil videre, får Aftenposten opplyst av visepolitimester Vandvik.

PST vurderer hendelsene som mulige overtredelser av straffeloven § 115 (angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet) og § 263 (trusler).

Dette vet vi ikke

Så langt vet vi ikke hvem som står bak anslagene mot justisministeren og hans familie.

Politiet har så langt ingen mistenkte i saken, men PST sier at det er konkrete holdepunkter for å se hendelsene i sammenheng med hverandre.

Det er ikke kjent om det er noen politiske motiv bak anslagene mot justisministeren og hans familie.

Så langt er det ikke kjent om politiet har sikret seg videomateriale som viser gjerningspersonene, men ifølge NRK er bilbrannen natt til søndag fanget opp av overvåkingskameraene.