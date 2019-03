Finansdepartementet stanser Oljefondets investeringer i olje- og gassprodusenter

Beslutningen ble offentliggjort fredag formiddag. Finansminister Siv Jensen vil utdype beslutningen og svare på spørsmål under en pressekonferanse 12.30 fredag.

Rundt 6 prosent av aksjebeholdningen til Statens pensjonsfond utland er i olje og gass-sektoren. Det tilsvarer en samlet verdi på rundt 320 milliarder kroner. Uttrekket gjelder kun selskaper som driver med leting og produksjon, og ikke selskaper som i tillegg eksempelvis har virksomhet knyttet til fornybar energi.

– Målet er å gjøre vår samlede formue mindre sårbar for et varig fall i oljeprisen. Da er det mer treffsikkert å selge selskapene som kun driver med leting og produksjon av olje og gass, enn å gå helt ut av en bredt sammensatt energisektor, sier Jensen i en pressemelding.

Anbefalte uttrekk

Norges Bank, som forvalter de nesten 9.000 milliarder kronene i fondet, rådet høsten 2017 departementet til å ta olje og gass ut av fondets referanseindeks. I praksis anbefalte sentralbanken at fondet trekkes ut av sektoren for å redusere risikoen for verdisvekkelse ved fall i oljeprisen.

Regjeringens beslutning begrenser uttrekket til oppstrømsselskaper. Tiltaket skal bidra til redusere samlet risiko knyttet til denne type virksomhet i norsk økonomi. Vurderingen gjenspeiler, i likhet med Norges Banks råd, ikke et bestemt syn på oljepris, fremtidig lønnsomhet eller bærekraft i petroleumssektoren. Den er dermed uavhengig av petroleumspolitikken regjeringen fører, og som ligger fast, understreker departementet.

Sprer risiko

En ekspertgruppe oppnevnt av departementet, har konkludert motsatt. Gruppen påpekte i sin anbefaling at norsk økonomi er sterkt eksponert for svingninger gjennom oljeprisen, og at fondets investeringer i olje og gass utgjør en svært liten del av risikoen for norsk økonomi.

– Oljevirksomheten kommer til å være en stor og viktig næring i Norge i mange år fremover. Statens inntekter fra sokkelen følger i utgangspunktet av lønnsomhet i oppstrømsvirksomhet. Derfor handler dette om å spre risiko, sier jensen.