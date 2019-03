Uranienborghjemmet 2017: Sykehjemmet har 644 avvik. 108 av disse er legemiddelavvik. Snittet pr. beboer ligger på 6,57. Et avvik kan være alt fra at en ansatt har glemt å gi en beboer medisiner til at sykehjemmet ikke får tak i ekstravakt ved sykdom.

Uranienborghjemmet 2018: Rapporten for første halvår viser at det nå er 236 avvik, 75 handler om legemidler. Sykehjemmet har nå 2,4 avvik per beboer.