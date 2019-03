– Slik loven er i dag, kan vi ikke nekte norske statsborgere adgang til Norge, sier Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsmann, Jon Helgheim.

Slik svarer også alle de andre partiene Aftenposten har snakket med. IS-krigere, ektefeller og barn som er norske statsborgere, har rett til å komme hjem.

Det foregår nå en debatt over hele Europa om hva som skal skje med europeiske borgere som dro til Midtøsten for å slutte seg til terrororganisasjonen IS og som nå vil hjem.

De siste dagene har flere tusen fremmedkrigere og sivile fra den siste IS-bastionen Baghouz i Syria overgitt seg til kurdisk-ledede styrker. De vil bli sendt til interneringsleirer. En av dem er en norsk tobarnsmor som sier at hun vil tilbake til Norge.

Fakta: Statsborgerskap «Barn blir norsk statsborger ved fødselen dersom faren eller moren er norsk statsborger. » (Statsborgerloven §4). Dette gjelder selv om barnet er født i utlandet. Ved lang botid i utlandet kan en norske borger ikke miste statsborgerskapet før vedkommende fyller 22 år. Loven åpner for at barn kan miste norsk statsborgerskap dersom foreldrene får annet statsborgerskap. Lov om utenrikstjenesten sier at den skal gi bistand til nordmenn i utlandet. Men loven sier ikke noe om hvilken bistand som skal gis. Vanlig praksis er at utenrikstjenesten formidler kontakt til familie og kjente i Norge.

Ingen sympati for IS-krigere

Partiene er også samstemte om mer: Ingen har sympati med de voksne som har reist ut. De skal straffeforfølges. Sympatien ligger hos barna.

– De som kan straffeforfølges, kan bli straffet. Barn kan ikke straffes, sier Høyres justispolitiske talsmann, Peter Chr. Frølich.

Han sier den praktiske siden ved dette er at foreldrene sitter med nøkkelen.

– Foreldrene bestemmer skjebnen for sine barn. Hvis foreldrene returnerer til Norge med barna, vil det ordinære apparatet med barnevern bli koblet inn, sier han.

Venstre: Moralsk plikt

Stortingsrepresentant Abid Raja (v) sa tirsdag i NRK-programmet Debatten at det er Norges etiske, moralske og juridiske plikt til å stille opp for norske barn.

Det mener også Sps Marit Arnstad. Hun peker på at barna er norske statsborgere.

– For de minste barna bør Norge gjøre noe aktivt. For det første har de behov for omsorg, slik andre barn i Norge har. For det andre er det beste vernet mot radikalisering at de kommer seg i norsk barnehage og på norsk skole, sier Arnstad.

Men hun vil ikke være mer konkret på hva hun mener myndighetene eventuelt skal gjøre.

– Vi må ha respekt for at Regjeringen trenger å tenke gjennom dette, sier Arnstad.

Vil ikke gå aktivt inn

Hverken Arbeiderpartiet, Høyre eller Frp ønsker at norske myndigheter skal ta grep for å hjelpe de norske IS-barna.

- Jeg synes ikke norske myndigheter aktivt skal reise inn for å hente ut nordmenn som har sluttet seg til IS, sier Utenrikskomiteens leder, Anniken Huitfeldt.

Frølich avviser at norske myndigheter skal gjøre noe aktivt for å få barna hjem.

– Det er ikke slik at Norge rir ut i verden og redder alle som har behov for det, sier han.

– Hva hvis foreldrene ber om hjelp fra Norge?

– Det betinger at det er praktisk mulig å gi den. Slik er det ikke her. Og retten til hjelp er ikke ubetinget. Her vil Utenriksdepartementet vurdere hver enkelt sak, sier Frølich.

Kristelig Folkeparti på Stortinget vil ikke tone flagg i den betente saken. «Dette er en såpass sammensatt og vanskelig sak at den må ha en grundig behandling i gruppa. Gir ikke kommentarer nå,» skriver en rådgiver i stortingsgruppen i en epost til Aftenposten.

Huitfeldt (ap) sier regjeringspartiene standpunkter spriker, og at det haster med at regjeringen avklarer Norges holdning.

– Først da er det mulig for Arbeiderpartiet å ta stilling til konkrete forslag, sier hun.

Frp: Foreldrene følger barna

Raja vil at Norge skal henvende seg til foreldrene «gjennom mediene og på andre måter».

– De må være villige til å gi disse barna fra seg. Beskjeden må være at vi er villige til å bosette barna hos besteforeldre, tanter og onkler med hjelp fra hjelpeapparatet, sa Raja i NRK tirsdag.

Helgheim i Frp tror det er urealistisk å skille foreldre og barn.

Må selv ta kontakt

Tirsdag sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide i Stortinget at norsk borgere i utlandet som ønsker konsulær bistand, selv må kontakte utenrikstjenesten.

Konstituert direktør ved Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM), Adele Matheson Mestad, påpeker at det finnes svært begrensede praktiske muligheter for å gi konsulær bistand til personer i for eksempel Syria.

«Som et utgangspunkt kan ikke barn skilles fra sine foreldre uten av barnevernet i Norge har fattet vedtak om dette, med mindre foreldrene selv ønsker adskillelse», skriver Mestad i en e-post til Aftenposten.

At barna er i et annet land kompliserer det hele.

«Om norske myndigheter skal hente barna ut fra steder utenfor Norge, vil det være å utøve myndighet på andre staters territorium, noe som krever samtykke fra myndighetene i vedkommende land. Ellers vil det være i strid med folkeretten», skriver Mestad.

– Det kunne vært annerledes

Fremskrittspartiet og Høyre ville gjerne hatt muligheten til å frata IS-krigere statsborgerskapet på flekken.

Frps Helgheim minner om at Høyre/Frp-regjeringen i juni 2017 fremmet et lovforslag som ville gjort det mulig å frata personer det norske statsborgerskapet ved et administrativt vedtak.

Bare Høyre og Frp støttet forslaget da det var oppe i Stortinget i mars i fjor.

– I dagens situasjon kunne vi trengt en slik lovhjemmel for å beskytte oss mot farlige personer, sier han.

Også Høyres Frølich sier de hadde ønsket seg lovhjemmelen nå.

– Den hadde ifølge PST vært aktuell i noen få tilfeller, men dette er snakk om farlige personer, sier han.