Statsråder må svare Stortinget om Afghanistan-returer

De to statsrådene kommer til Stortinget allerede onsdag etter at en samlet opposisjon tirsdag krevde å få en redegjørelse både om vurderinger av den sikkerhetspolitiske situasjonen i Afghanistan og praksis for retur av asylsøkere.

Stortingets presidentskap har ryddet tid i timeplanen mellom den muntlige og den ordinære spørretimen. Det er også planlagt debatt umiddelbart etter redegjørelsene.

Dragkamp i Ap

Senere på dagen vil Arbeiderpartiets stortingsgruppe diskutere et hasteforslag fra SV om å stanse all retur til Afghanistan i påvente av at sikkerhetssituasjonen i landet er bedre avklart. Den saken kommer til behandling tirsdag neste uke.

I mellomtiden pågår en intern dragkamp i Ap der tidligere statsråder, AUF og flere fylkeslag argumenterer sterkt for en midlertidig returstans.

– Vi mener det er nødvendig at vi hører begge statsrådene som sitter med ansvaret i regjeringen før vi tar stilling til realitetene i saken, sier Aps fraksjonsleder i kommunal- og forvaltningskomiteen, Rigmor Aasrud.

Ikke fått svar

SVs Karin Andersen som tirsdag fremmet hasteforslaget, sier at det er grundig dokumentert at situasjonen både i Afghanistan og ikke minst i Kabul er blitt farligere.

– Vi har spurt, men ikke fått svar fra regjeringen, om hva den legger til grunn når den sier at det er blitt tryggere. Disse ungdommene blir sendt på internflukt til Kabul, et sted de kanskje aldri har vært i sitt liv. Regjeringen må ta signalet og stille returer i bero til vi får en avklaring, sier Andersen til NTB.

Indremedisinsk

Venstres Ketil Kjenseth er spent på hva Ap til slutt lander på.

– Jeg lurer litt på om det vi ser fra Ap nå først og fremst er indremedisinsk. Dette gir jo en åpning for at begge fløyene i Ap kan komme ut i offentligheten, sier Kjenseth til NTB.

Han minner om at Ap og Sp sikret regjeringen flertall for ordningen med midlertidig opphold for barn.

– Jeg er veldig nysgjerrig på hva de mener når de nå vil vurdere sårbarhetskriterier. Jeg mener Ap må bestemme seg – skal vi sende hjem barn eller skal vi ikke, sier Kjenseth.

Midlertidig stans

Saken gjelder de såkalte oktoberbarna, afghanske ungdommer som fikk midlertidig opphold i Norge fordi de var barn. Ifølge norske myndigheter fyller de 18 år i høst, og dermed kan de sendes tilbake til Kabul, selv om de ikke opprinnelig kommer fra den delen av landet.

Kjenseth er i likhet med Andersen opprørt over at det stadig returneres unge Afghanere samtidig som Stortinget diskuterer midlertidig stans.

– Vi oppfordrer regjeringen til å lytte og inntil videre sørge for at returene stanses, sier Kjenseth.

UDI: Trygt nok

Utlendingsdirektoratet (UDI) mener det er trygt å returnere afghanere, også ungdommer som ikke har noen individuell grunn til å få beskyttelse i Norge. Vurderingen ble nylig gjennomgått på nytt, etter at Landinfo i høst har levert fire rapporter om situasjonen i landet.

– Vi har ikke funnet grunnlag for å endre tidligere vurderinger. Jeg har stor forståelse for at mange kan oppfatte Afghanistan som et utrygt land, men dette handler om hvilke terskler som skal gjelde i asylsaker, sa direktør Frode Forfang til NTB mandag.

Han mener det ikke er noen stor uenighet mellom fagmiljøer og ulike land om sikkerhetssituasjonen i Afghanistan.