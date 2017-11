Joshua French skriver bok

– Jeg må uttrykke meg gjennom en bok, samle alt på ett sted, det er en form som matcher det jeg har å si, sier Joshua French til Dagen.

Det er Frenchs første intervju siden han i mai i år ble løslatt etter åtte år i kongolesiske fengsler.

Dømt til døden

French ble sammen med kameraten Tjostolv Moland pågrepet i Kongo i mai 2009 etter at sjåføren deres ble funnet drept. Året etter ble de dømt til døden for spionasje, ulovlig våpenbesittelse, drapsforsøk, væpnet ran og for å ha dannet et kriminelt forbund. Begge nektet straffskyld. Bare Moland ble dømt for selve drapet. I håp om å få fortgang i soningsoverføring til Norge, valgte de å ikke anke dommen.

Moland ble funnet død på cellen han delte med French i militærfengselet Ndolo i Kinshasa i 2013, og et halvt år senere ble French dømt før å ha drept kameraten.

– Ikke sur på noen

French sier til Dagen at han har funnet feil i hvordan folk har omtalt saken, men at han ikke er sur på noen.

Også Frenchs mor, Kari Hilde French, skriver bok. Hennes bok kommer ut før jul, og sønnen sier det er mer enn nok å ta av til at de begge kan skrive om hendelsene. Moren skriver om sitt liv der nede og kontakten med UD, mens det for French selv er hva han og Moland gjorde i Afrika, og hvorfor de ble dømt, som er selve saken.

– Det er det bare jeg som kan skrive, sier French. Så langt har han skrevet 50 sider av boken, som etter planen skal være klar neste år.