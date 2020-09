Frp i Bergen ekskluderer to av sine tre bystyrerepresentanter

De to ekskluderte Frp-politikerne møter som uavhengige representanter i bystyret i Bergen onsdag.

Tor Woldseth er en av veteranene i Bergen Frp. Her med Frp-leder Siv Jensen. Ørjan Deisz

(Bergens Tidende): Bystyrerepresentantene Tor Woldseth og Thomas Flesland er ekskludert fra Fremskrittspartiet, melder BA.

– Jeg kan bekrefte at de ikke lenger er medlemmer av Fremskrittspartiet, sier Marte Monstad, som er gruppeleder for partiet i bystyret til Bergens Tidende.

– Er de ekskludert?

– Det spørsmålet må du rette til fylkesledelsen.

– Onsdag er det bystyremøte. Da blir du den eneste som møter fra Frp?

– Det stemmer.

En fra Frp i bystyret

Monstad blir nå eneste Frp-representant i Bergen bystyre, siden de to andre vil møte som uavhengige representanter. En bystyreplass er knyttet til person, og ikke til parti. Dermed vil Woldseth og Flesland beholde sine plasser i bystyret uansett.

Bystyredirektør Roar Kristiansen bekrefter at han har kalt de to inn til møtet som uavhengige representanter.

BT var senest mandag i kontakt med Flesland, som da sa at han ville møte som normalt i bystyret som Frp-representant.

Woldseth har gjort seg utilgjengelig på telefon de siste dagene. 68-åringen er en av veteranene i Bergen Frp. Han har sittet i bystyret siden 1995, og var gruppeleder for partiet i flere perioder. Han var også varaordfører i perioden 2011 - 15, og styremedlem i Bergen kommunale pensjonskasse siden 1999.

Tomas Flesland er ikke lenger medlem av Frp. Ørjan Deisz

Fikk varselbrev

Etter det BT erfarer, skal de to i forrige uke ha fått et brev med varsel om at de kunne bli ekskludert fra partiet. Siden har det vært mye møtevirksomhet.

Det har i lengre tid vært svært urolig i Frps bystyregruppe i Bergen. Marte Monstad ble valgt til gruppeleder, mot Woldseth og Fleslands vilje.

De to har ikke svart på BTs henvendelser tirsdag. Det har heller ikke fylkesleder Gustav Bahus.

Frps kommunikasjonssjef Kjetil Løset henviste før helgen til partiets vedtekter. Der heter det «Et medlem som har brutt partiets program, vedtekter, retningslinjer, eller handlet på en måte som kan bidra til å skade partiets eller partimedlemmers omdømme, kan fratas sitt medlemskap enten permanent eller for en tidsavgrenset periode».

