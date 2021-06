Kronprinsparet tar et oppgjør med hets av Utøya-overlevende: – Skammelig

Én av tre Utøya-overlevende har mottatt hatmeldinger eller trusler, ifølge rapport. Kronprinsparet, som nylig har møtt flere 22. juli-berørte, reagerer sterkt.

Kronprinsesse Mette-Marit og kronprins Haakon møter pressen til en prat etter møtene med de berørte etter 22. juli. Det er i år 10 års markering for tragedien. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Nå nettopp

– Jeg synes det er skammelig. Jeg synes virkelig det er ordentlig skammelig, og det synes jeg som samfunn at vi ikke kan akseptere rett og slett, sier kronprinsesse Mette-Marit.

I løpet av forsommeren har både kronprinsparet og kongeparet møtt flere av dem som ble rammet av terrorangrepet mot Norge 22. juli for snart ti år siden. Det siste møtet i rekken fant sted på Skaugum onsdag, og i etterkant tok kronprinsparet et oppgjør med trusler og hat mot overlevende.

– Vi reagerer veldig sterkt på det. Det er ikke akseptabelt. Trusler og hatmeldinger er ikke greit i noen sammenheng, og at det da går ut over dem som har opplevd terror i tillegg, det er nesten ikke til å forstå, sier kronprins Haakon til NTB.

– Sterke inntrykk

Kronprinsparet sier at samtalene med de berørte – både pårørende, overlevende og redningspersonell fra Utøya og regjeringskvartalet – har gjort sterkt inntrykk.

I samtalene har de også snakket om måten Norge som samfunn har håndtert terroren.

– Noen av de vi har snakket med, forteller at det har vært vanskelig med den generelle berøringsangsten som mange har med dette temaet. Det tror jeg oppleves som sårt for mange. Så er det jo også sllik at det berører de forskjellige som ble angrepet forskjellig, sier Mette-Marit.

– Angrep på verdier

Hun påpeker at terroren også gikk til angrep på et sett med verdier.

– Det å fortsette å snakke om hvilke verdier som skal være viktige for oss i det norske samfunnet, det tror jeg er en diskusjon vi ikke må ta lett på og ikke glemme. Det er viktig at den diskusjonen fortsetter også etter tiårsmarkeringen som er i sommer, sier hun.

En rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) som kom ut forrige uke, viser at en av tre Utøya-overlevende har mottatt hatefulle ytringer eller trusler. 75 prosent setter meldingene i sammenheng med Utøya.

Kronprinsen mener at vi som samfunn må jobbe for å skape en mer konstruktiv kultur.

– Vi må skape en kultur som gjør at vi kan snakke med hverandre på en skikkelig måte. Jeg synes det er bra at kommer opp og blir diskutert skikkelig. For dette må vi hjelpe hverandre med å løse, det er jo et samfunnsproblem, sier han.