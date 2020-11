Advokatforeningen vil ha slutt på karantenehotell

Ordningen med karantenehotell er i realiteten en form for internering og må avvikles, mener Advokatforeningen.

Dette hotellet ved Oslo lufthavn brukes som karantenehotell. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

Nå nettopp

Ifølge VG skriver foreningen følgende i et høringsbrev:

«Basert på uklarhetene ved det oversendte forslaget ber vi om at dette lovforslaget trekkes og at ordningen med midlertidig karantenehotell avvikles. I stedet anbefaler vi at karanteneplikten pålegges gjennomført på eget valgt sted.»

– Karantenehotell er i realiteten en form for internering, det er veldig inngripende. Slik det er beskrevet, treffer det heller ikke dem man er mest opptatt av å fange opp, utdyper generalsekretær Merete Smith.

Hun sikter da til arbeidsreisende.