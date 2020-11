Enighet mellom Nito og NHO – ingeniørstreik avverget

Ingeniørorganisasjonen Nito og NHO ble sent tirsdag kveld enige i mekling hos Riksmekleren, dermed blir det ingen ingeniørstreik i NHO-bedriftene.

Ingeniørorganisasjonen NITO og NHO ble sent tirsdag kveld enige i mekling hos Riksmekleren, dermed blir det ingen ingeniørstreik i NHO-bedriftene. Foto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

Nå nettopp

– Vi er selvsagt godt fornøyd med å unngå streik. Vårt krav har hele veien vært å sikre forhandlingsrett for alle våre medlemmer, og dette ser vi nå en løsning på, sier Nitos forhandlingsleder Tom Helmer Christoffersen.

Dersom partene ikke hadde blitt enige ville 200 ingeniører i ni virksomheter gått ut i streik fra onsdag morgen.

Nitos mål i meklingen var å få bort formuleringen «funksjonær» i avtaleverket. En formulering de mente var gammelmodig. Nå vil partene jobbe sammen for å avklare konsekvenser av å fjerne begrepet som grunnlag for hvilket omfang tariffavtalen skal ha, slik at man i 2022 kan implementere endringene.

Partene skal jobbe fram felles forslag som løser dette, med en sikringsbestemmelse som gjør at dette uansett vil kunne løses lokalt fra 2022.