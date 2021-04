Skylder på firesengsrom: Åtte pasienter ble koronasmittet på Radiumhospitalet

Åtte pasienter ble smittet av koronavirus på Radiumhospitalet i påsken. Flere av de smittede delte et firesengsrom.

Firesengsrom på Radiumhospitalet får skylden for at antallet koronasmittede ble så omfattende i et utbrudd i påsken. Foto: Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Nå nettopp

Smitteutbruddet skjedde på Avdeling for gynekologisk kreft. Tre ansatte testet også positivt og er trolig smittet på jobb. Ti ansatte ble satt i karantene fordi de var nærkontakter.

– Kreftpasienter som er innlagt på sykehus har økt risiko for mer alvorlig forløp av covid-19. Det er derfor ekstra alvorlig at åtte pasienter er smittet hos oss. Det skriver klinikkleder ved Kreftklinikken, Sigbjørn Smeland i en e-post.

Pasientene ble testet før innleggelse. Det er rutine for alle pasienter som innlegges til planlagte operasjoner eller som øyeblikkelig hjelp.

Det er gjort omfattende smittesporing, men det er ikke avklart om smitten opprinnelig kom fra en pasient eller ansatt.

Informasjon til pasientene ble ifølge Smeland iverksatt omgående og alle pasientene er kontaktet. De fikk ikke kontakt med alle første døgn.

Klinikkleder Sigbjørn Smeland mener firesengsrom på Radiumhospitalet OUS gir økt smitterisiko. Foto: Stig B.Hansen / Aftenposten

Noen kreftpasienter mer utsatt for å bli alvorlig syke

Pasientene det gjaldt, ble informert om at en pasient de hadde delt rom med hadde testet positivt for covid-19. De fikk tilbud om test via OUS, eller kunne teste seg lokalt.

Oslo universitetssykehus ønsker ikke å bringe ytterligere detaljer om hvordan det har gått med kreftpasientene. Etter det Aftenposten kjenner til, er noen blitt svært syke og innlagt på andre sykehus.

En norsk studie som Aftenposten nylig omtalte, viser at noen kreftpasienter er mer utsatt for et tøft covid-19-forløp. Det gjelder dem som nylig har fått en kreftdiagnose eller har kreft med spredning. Også de som har fått medikamentell kreftbehandling de tre siste måndene før de ble smittet, er mer utsatt for å bli alvprlig syke.

– I og med at pasientene må ligge på firesengsrom, tas det da ekstra forholdsregler mot smitte?

– Vi har etablert smitteverntiltak i sykehuset, som bruk av munnbind og visir/beskyttelsesbriller, svarer Smeland.

– Saken illustrerer smitterisiko med flersengsrom og felles bad og toalett. Det viser hvor viktig det er med nybygget på Radiumhospitalet med bare ensengsrom. Det kommer i 2024, skriver han.

Alle ansatte ved denne avdelingen er vaksinert med første dose, 11. og 26. mars. Ansatte på OUS med klinisk arbeid med kreftpasienter er prioritert. Alle skal nå ha fått eller blitt tilbudt vaksine. De aller fleste har fått en vaksinedose.

Også tidlig i mars var det smitteutbrudd ved Radiumhospitalet. Da testet to sykepleiere og tre pasienter positivt for covid-19.

I tillegg ble 18 ansatte satt i karantene.

I mars var det gastrokirurgiske og urologiske pasienter som ble rammet.