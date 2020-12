Regjeringen endrer reglene for karantenehotell

Den omstridte ordningen rundt karantenehotell blir justert.

9. des. 2020 13:40 Sist oppdatert nå nettopp

Onsdag ettermiddag hadde regjeringen pressekonferanse om koronasituasjonen.

Dette er de viktigste punktene du må få med deg:

Unntak for karantenehotell kan nå gis hvis man leier bolig i Norge. Leieforhold må kunne dokumenteres.

I tillegg vil folk som kan dokumentere «egnet sted» for karantene, tilbringe karantenen der.

Smittespredningen er fortsatt synkende.

Ingen utvidede åpningstider før jul.

Endrer karantenereglene

Regjeringen endrer altså noen av reglene for karantenehotell, en ordning det har vært mye bråk rundt de siste ukene.

– Noen av reglene har fått kritikk. De oppleves som urettferdige, sa justis- og beredskapsminister Monica Mæland under pressekonferansen.

Hovedregelen vil fortsatt være at folk som kommer fra røde land må være på karantenehotell i ti dager.

Men regjeringen foreslår at man nå kan ta karantenen hvis man leier bolig i Norge. Det vil dermed ikke lenger være krav om å eie.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland. Foto: Berit Roald / NTB

I tillegg vil de foreslå at folk som kan dokumentere «egnet sted» for karantene, kan tilbringe karantenen der. Dette innebærer blant annet at man slipper karantenehotell dersom man har tilgang til eget rom og kjøkken under karantenetiden.

Regjeringen ønsker å fastsette endringene senest i løpet av helgen. Forslagene sendes nå i ettermiddag ut på høring med 48 timers høringsfrist, fortalte justisministeren.

– Vi måtte sørge for at smittesituasjonen kom under kontroll. Nå håper vi at den positive utviklingen vi ser fortsetter, slik at vi kan åpne opp, sa Mæland.

Nakstad: Tre gode nyheter

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sa også under pressekonferansen at det var tre gode nyheter før nyttår:

1) Smitten går ned mange steder.

2) Hurtigtester sendes ut til alle landets kommuner.

3) Vaksine blir trolig tilgjengelig snart.

Men han er fortsatt bekymret for stor smittespredning blant ungdom.

Helsedirektoratet starter derfor nå en kampanje rettet mot elever i videregående skoler. Oppfordringen er: Bli hjemme om du er småsyk.

Tilbake til normalen neste sommer?

Helseminister Bent Høie sa han håpet at vaksineringen kunne begynne over nyttår – gitt at godkjenning av vaksinene kommer på plass. Til påske skal risikogruppene forhåpentlig ha fått sine doser.

– Og til sommeren kan man forhåpentligvis begynne å leve mer som før, sa Høie.

Positiv utvikling

Smittespredningen i landet fortsetter å være synkende. Det sa avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet (FHI).

I forrige uke ble det meldt om 2.500 smittetilfeller. Det var en nedgang på 14 prosent sammenlignet med forrige uke. Også andelen positive blant de testede gikk ned.

Det har vært høyt smittetrykk i Oslo sammenlignet med andre kommuner. Dette bildet er fra november. Foto: Ketil Blom Haugstulen

– Vi ser nå effekten av de forsterkede nasjonale tiltakene fra oktober/november og forsterket innsats i mange kommuner i slutten av oktober og begynnelsen av november, skriver FHI i sin ukesrapport.

Men FHI advarer mot at situasjonen fremdeles er ustabil. Fortsatt er det fare for ny smitteøkning, skriver de.

Folkehelseinstituttet har anbefalt å vurdere utvidede åpningstider for alkoholsalg og butikker for å redusere trengsel og smitterisiko i julestria. Det blir det ikke noe av. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Ingen endring av åpningstider i butikker og vinmonopol

FHI hadde tidligere på dagen anbefalt å utvide åpningstidene for butikker og vinmonopol. Dette for å hindre at det blir trengsel i butikkene i førjulstiden.

Regjeringen mener det ikke er nødvendig.

Helseminister Bent Høie sa på pressekonferansen at næringsministeren har hatt møte med partene i bransjen onsdag. Tilbakemeldingen er at dette ikke er nødvendig.

– Erfaringene fra påsken og ellers, er at de har gode systemer. De ønsker ikke å pålegge ansatte å jobbe ekstra, sa helseministeren.