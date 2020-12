Direkte klokken 13: Følg den historiske fredsprisutdelingen

For første gang i historien skal Nobels fredspris ikke deles ut i Norge. Mottakeren, Verdens matvareprogram, vil få prisen overlevert i Roma der FN-organisasjonen har sitt hovedkontor.

NTB

10. des. 2020 12:33 Sist oppdatert nå nettopp

Medaljen og diplomet er sendt fra Oslo til den norske ambassaden i Roma, forteller direktøren ved Nobelinstituttet Olav Njølstad.

Klokken 13 deles Nobels fredspris ut til Verdens matvareprogram i et digitalt arrangement.

Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen og Verdens matvareprograms direktør David Beasley holder tale og medaljen og diplomet blir overrakt til prisvinneren.

David Beasley er direktør i Verdens matvareprogram. Foto: Mark Garten / UN Photo

Fakkeltoget til ære for årets fredsprisvinner avholdes i år i en koronatilpasset versjon: En lysmarkering for et begrenset antall personer i Oslo sentrum og invitasjon til å delta digitalt hjemmefra.

Et av kravene til vinnerne av Nobelprisen er at de må holde en forelesning innen et halvt år etter prisutdelingen. Etter årets prisutdeling vil foredragene skje digitalt mens ett leveres skriftlig.

Det norske nobelinstituttet tar derimot sikte på at fredsprismottakeren skal holde sitt foredrag i Oslo før sommeren så sant smittesituasjonen tillater det. Før foredraget er holdt vil ikke prispengene utbetales.