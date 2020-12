Fredsprisen overlevert i utlandet for første gang

– Vi er sammen, til tross for avstanden som pandemien påtvinger oss, sa Berit Reiss-Andersen da hun tildelte WFP fredsprisen i en digital seremoni.

David Beasley er direktør i Verdens matvareprogram. Torsdag mottok han Nobels fredspris i Roma.

10. des. 2020 12:33 Sist oppdatert nå nettopp

Det ble en fredsprisseremoni uten pomp og prakt i år. David Beasley, sjefen for Verdens matvareprogram (WFP), befant seg i Roma under tildelingen, mens nobelkomiteens leder var i Oslo.

– I et normalt år hadde rådhuset vært fullsatt, og du ville blitt møtt av den norske kongefamilien, statsministeren, stortingspolitikere og andre offisielle representanter. Og like viktig: Du ville ha blitt hyllet av entusiastiske representanter for sivilsamfunnet, sa Reiss-Andersen i gratulasjonstalen.

Sendt i posten

Siden 1901 har Nobels fredspris blitt delt ut i Oslo 10. desember, dagen for Alfred Nobels død. Da årets vinner ble kunngjort i oktober, håpet Nobelinstituttet at Beasley ville kunne komme til Oslo for å motta prisen. Noen uker senere ble det klart at det ikke ville være mulig å gjennomføre av smittevernhensyn.

Nobelkomitéleder Berit Reiss-Andersen holdt en tale som ble videostrømmet fra Nobelinstituttet i Oslo. Foto: HEIKO JUNGE

Diplomet og medaljen ble derfor sendt i posten til den norske ambassaden i Roma. Selve overleveringen foregikk på hovedkontoret til WFP.

Å motta fredsprisen er en stor ære, men det er ikke bare en takk for innsatsen. Det er også en oppfordring til handling, påpekte WFP-direktøren.

– Mat er veien til fred, framhevet Beasley som et hovedpoeng i sin takketale.

Millioner i fare for å sulte

Han viste til at 690 millioner mennesker legger seg sultne hver kveld. Av disse står 270 millioner i fare for å bli rammet av sult – og hele 30 millioner mennesker avhenger helt og fullt av bistand fra matvareprogrammet for å overleve.

– Når man våkner opp i denne rike, moderne, teknologisk avanserte verdenen, er det vanskelig å forestille seg at vi skulle komme til å oppleve en slik hungersnød, men det er min tragiske plikt å fortelle dere dette: Hungersnøden står på menneskehetens dørstokk og truer millioner på millioner av mennesker på kloden, sa Beasley.

Millioner av mennesker er avhenging av hjelp fra WFP for å overleve. Her lastes nødhjelp av til flyktninger i Goma-provinsen i Kongo i 2008. Foto: KAREL PRINSLOO / AP

WFP får prisen for å bekjempe sult og for å arbeide mot at mangel på mat blir brukt som våpen i krig og konflikt. Nobelkomiteen har samtidig lagt vekt på å utpeke en prisvinner som fremmer samarbeid i en tid da flere land velger å trekke seg tilbake.

– Vi tror at Verdens matvareprogram, et FN-humanitært byrå med globalt ansvar, representerer nøyaktig den typen internasjonalt samarbeid og engasjement som verden har et sterkt behov for i dag, sa Reiss-Andersen.

Planlegger bankett og foredrag

Beasley viste til at mangel på mat bidrar til å destabilisere nasjoner og skape massemigrasjon. Selv om sult ikke får så mye oppmerksomhet, vil konsekvensene bli omfattende.

– Hvis vi ikke ivaretar deres behov, vil de bli ofre for en sultpandemi som vil overskygge konsekvensene av covid-pandemien, sa han.

Smittevernhensyn gjør at det meste av det tradisjonelle Nobel-programmet er avlyst, nedskalert eller utsatt. Fakkeltoget er erstattet med en digital lysmarkering, pluss et tog med maksimalt 200 forhåndspåmeldte personer i Oslo sentrum.

Det er en tradisjon at nobelprisvinneren hedres med et fakkeltog i Oslo sentrum. Her fra 2010, da fredsprisen gikk til kinesiske Liu Xiaobo. Han kjempet for demokrati og menneskerettigheter i Kina. Foto: Bjørge, Stein

Et av kravene til vinnerne av Nobelprisen er at de må holde en forelesning innen et halvt år etter prisutdelingen. Før foredraget er holdt, vil ikke prispengene utbetales.

Nobelinstituttet håper at det kan gjennomføres en bankett for å gjøre stas på prisvinneren til våren eller forsommeren.

– På et senere tidspunkt – håper vi neste år – vil vi være beæret over å ønske deg velkommen til Oslo, slik at du kan holde nobelforedraget på vegne av WFP. Vi får da muligheten til å feire årets fredsprisvinner på riktig, vanlig måte, sa Reiss-Andersen.