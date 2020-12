Spedbarn døde av skadene – to omsorgspersoner siktet

Barnet med livstruende skader som ble innlagt på St. Olavs hospital i Trondheim fredag 4. desember, døde torsdag av skadene.

Det nye informasjonen om saken kom i en pressemelding fra politiet. Barnet ble innlagt med indre skader ved St. Olavs hospital. Kim Nygård

Camilla Kilnes

Pål Solberg

Alexander Killingberg

Frank Cadamarteri

Sissel Lynum, Adresseavisen

11. des. 2020 09:56 Sist oppdatert 18 minutter siden

(Adresseavisen): Et barn med livstruende skader ble innlagt på St. Olavs hospital i Trondheim fredag 4. desember. Mandag denne uken ble politiet varslet av sykehuset om hendelsen. I en pressemelding fra politiet i Trøndelag fredag morgen opplyses det at barnet ble erklært død torsdag ettermiddag på sykehuset. Barnet ble under ett år gammelt.

– Barnet var plassert hos de to siktede gjennom barnevernet, sier påtaleansvarlig i saken, Line Dreier Ramberg i Trøndelag politidistrikt, til NTB.