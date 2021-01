Venninnene f.v. Ulrikke Røsnæs Fagerøi med sønnen Noah Johan Jørgensen og Karoline Kynningsrud møtes jevnlig ved grensen. Her sitter de på hver sin side av grensen og har tent bål ved siden av grensesteinen fra 1883, året da denne veien ble bygget. Foto: Hans O. Torgersen

Riksgrensen går tvers gjennom bålet som venninnene har tent

Riksgrensen mellom Norge og Sverige splitter familier og venner. Ved en av landets minste grenseoverganger møtes venner, barn og foreldre på hver sin side.

7 minutter siden

En av landets minste grenseoverganger er fysisk sperret for biltrafikk. Dette er nå et av stedene der mennesker i alle aldre møtes.

Fylkesvei 102 ved Berby, innerst i Iddefjorden sør for Halden, ble bygget i 1883. Da satte man opp en av mange grensesteiner her. Denne kalde vinterdagen, mens koronapandemien splitter land og folk, sitter et venninnepar på hver sin side ved grensesteinen.

Midt på den usynlige riksgrensen har de to tent et bål. De griller pølser og snakker sammen. Den ene bor i Halden, den andre i Strömstad i Sverige.

– Vi fikk barn samtidig og planla å være mye sammen når vi er i barselpermisjon. Nå må vi møtes på denne måten, forteller Ulrikke Røsnæs Fagerøi og Karoline Kynningsrud.

Fylkesvei 102 er en av fire grenseoverganger i Øst politidistrikt som er fysisk sperret. Omveiene kan bli lange for dem som skal krysse grensen.

Grenseovergangen ved Berby er en av fire i Øst politidistrikt som sist uke ble fysisk sperret for første gang siden 1945. Foto: Hans O. Torgersen

«Politiet stenger grenseovergangene for å øke kapasiteten til patruljering, for igjen å forebygge og bekjempe importsmitte. Politiet vil være på hjul langs grensen hele døgnet, og oppdagelsesrisikoen vil være stor», heter det på nettsidene til Øst politidistrikt.

Nå er det bare tre lovlige grensepasseringssteder i politidistriktet:

Nye Svinesund (E6)

Ørje (E18)

Bjørkebekk (FV106) (kun åpen 08.00–15.30)

– Dette er jo rene krigstilstanden. Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle oppleve dette, sier en kvinne til Aftenposten ved riksgrensen ved Berby.

– Har ikke tenkt på dette som en grense

Kvinnen ønsker ikke å ha navnet sitt i avisen. Men forteller at hun er der for å møte datteren som bor i Sverige. Det er et stykke å gå fra den fysiske sperringen til selve grenselinjen. Mannen hennes er syk og må sitte i bilen. Han får derfor ikke møte datteren sin denne gangen.

Like etterpå kommer en annen mor fra den norske siden for å treffe sin datter.

– Vi har jo aldri tenkt på dette som en grense. Vi bor 10 minutters kjøring inn på hver vår side, forteller de to. Heller ikke de ønsker å ha navnet i avisen, men de synes det er greit å bli fotografert på avstand.

Mor og datter møtes ved riksgrensen. Bak står grensesteinen fra 1883, året da denne veien mellom Norge og Sverige ble bygget. Foto: Hans O. Torgersen

Husker da grensen åpnet i 1945

– Er det slik det ser ut her nå? Vi bor en kilometer inn i Sverige og har jo ikke tenkt på dette som en grense, sier Emy Hansson. Hun og mannen Ivan er kommet til fots hjemmefra.

Ekteparet er godt oppe i 80-årene og husker godt krigen, som var sist gang grensen var fysisk sperret.

– Jeg husker hvor fantastisk det var i mai 1945 å kunne sykle over grensen til Norge igjen, forteller Emy.

Emy og Ivan Hansson bor en kilometer inn på den svenske siden og husker godt da grensen sist var stengt, 1940-45. Foto: Hans O. Torgersen

De forteller om en svensk mann som bor inne i skogen og som må krysse grensen hver dag. Mannen bor i Sverige, men gårdsveien kommer ut på fylkesveien på norsk side.

Like etterpå får vi øye på denne mannen idet han kommer kjørende på en firehjuling. Han vil helst ikke ha navnet sitt i avisen, men forteller at det praktiske går greit.

– Jeg har snakket med politiet, og de gir meg lov til å kjøre firehjulingen forbi sperringen og inn i Sverige, sier han med et smil.