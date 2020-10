Naturlegenden Fjelstad fyller 90: «Den siste rest av det ville Norge er snart ødelagt»

Han lærte flere generasjoner om elg og tiurleik. Han lokket oss ut i naturen med filmer av det ville, unike Norge. Nå har pessimismen overtatt.

Nå nettopp

I dag fyller naturlegenden, fotografen og forfatteren Sverre M. Fjeldstad 90 år. Han er dypt bekymret for det som skjer med verdens villmark.

– Jeg har alltid hatt troen på at gulrot virker best når man vil skape kjærlighet til naturen. I stedet for å heve pekefingeren laget jeg filmer og bøker som viste det storslagne og ville. Jeg ville ikke refse folk som så på og leste.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn