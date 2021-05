Politiet har pågrepet og siktet ny mann etter Tønsberg-drapet

En ny mann er pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap etter at Bård Lanes ble skutt og drept i Tønsberg for to uker siden.

Politiet melder tirsdag at de mener at de har pågrepet mannen som vises på en overvåkingsvideo de friga i forrige uke. Mannen er siktet for drap eller medvirkning til drap. Foto: Politiet / NTB

NTB-Anders R. Christensen

Nå nettopp

– Mannen ble pågrepet i Drammens-området mellom klokken 18.30 og 19 tirsdag kveld og er siktet for drap eller medvirkning til drap. Pågripelsen skjedde ute i det offentlige rom og uten dramatikk, sier politiadvokat Fredrik Borg Johannessen i Sørøst politidistrikt til NTB.

Han opplyser at den pågrepne er i midten av 20-årene. Han er kjent for politiet fra tidligere, og er også straffedømt, men politiadvokaten vil ikke gå inn på hvilke typer forhold mannen er kjent for dem fra.

En 31 år gammel mann er fra tidligere pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap etter at Bård Lanes (33) ble skutt i Tønsberg tirsdag for to uker siden. Han ble opprinnelig pågrepet i forbindelse med en bilbrann på Sem noen timer etter drapet og ble 23. april varetektsfengslet i fire uker.

Kontroll på de sentrale gjerningspersonene

Bård Lanes ringte i 22-tiden tirsdag 20. april selv til nødtelefonen og sa at han trodde han hadde blitt skutt. Skuddene ble avfyrt kort tid etter at han kom ut fra solsenteret Brun og Blid på Kilen i Tønsberg. Lanes var ved bevissthet da ambulansepersonellet kom frem, men døde på Tønsberg sykehus noen timer senere.

Politiet på steder der Bård Lanes ble skutt på Kilen i Tønsberg 20. april. Han døde av skadene på Tønsberg sykehus. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

Politiet har tidligere frigitt en overvåkingsvideo som viser en mann som de mener kan være gjerningsmannen. Politiet mener at mannen som ble pågrepet tirsdag, er samme person som vises på overvåkingsvideoen, men ønsker ikke å kommentere om de mener at dette er samme person som avfyrte skuddene mot Lanes.

– Vårt håp er at etterforskningen vil avdekke hendelsesforløpet mellom Brun og Blid og stedet der Lanes ble funnet. Per nå vil vi ikke si noe om hvilken rolle vi mener de to siktede har hatt i drapet, men vi mener å kunne knytte de to til åstedet, sier Johannessen.

– Vi mener derimot at vi nå har kontroll på de sentrale gjerningspersonene i saken, sier han.

Den foreløpige obduksjonsrapporten av Bård Lanes er klar, men politiadvokaten ønsker ikke å si noe om skadene Lanes ble påført eller hvor mange skudd han ble truffet av.

Ransaker den siktedes bolig

Mannen i 20-årene som er pågrepet tirsdag er, i likhet med den andre drapssiktede mannen, ikke fra Tønsberg-området. Politiadvokaten vil imidlertid ikke si noe mer om hvor mannen er bosatt.

– Vi gjør nå ransakinger av adresser tilknyttet den pågrepne, blant annet hans bolig, sier Johannessen tirsdag kveld.

Han er ikke kjent med at det så langt er beslaglagt noe våpen som kan settes i sammenheng med drapet.

Mannen som ble pågrepet tirsdag, har foreløpig ikke tatt stilling til siktelsen. Det er heller ikke klart hvem som skal forsvare mannen.

– Vi venter på å høre om han har noen ønsker om forvarer eller om det skal oppnevnes en. Hvis han får en forsvarer som kan stille i kveld og han ønsker å la seg avhøre, er vi klare, sier Johannessen tirsdag kveld.

Politiet tar sikte på å fremstille den pågrepne mannen for varetektsfengsling torsdag formiddag.

– Den andre mannen som er siktet, er foreløpig ikke avhørt. Han har ikke ønsket å forklare seg før han får fullt innsyn i saksdokumentene, sier Johannessen.

Utelukker ikke flere pågripelser

Den pågrepne mannen har ikke vært inne til avhør hos politiet om Lanes-drapet tidligere og er ikke en av dem som tidligere har vært pågrepet i forbindelse med bilbrannen på Sem utenfor Tønsberg som skjedde kort tid etter drapet på Lanes. Politiet har satt brannen i sammenheng med drapssaken.

– Selv om vi har gått til en pågripelse i dag, etterforsker vi fremdeles saken bredt. Det vil derfor fortsatt jobbes med gjennomgang av video, vitneavhør, oppfølging av tips og andre løpende oppgaver, sier Johannessen.

Politiadvokaten utelukker ikke flere pågripelser i saken.

Han opplyser at bevisbildet mot de to andre som ble pågrepet i forbindelse med bilbrannen, er svekket, men at de to fortsatt er formelt siktet.