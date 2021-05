Britiske variant av koronaviruset på Pebble Beach: – Prøvene viser store mengder virus

De foreløpige prøvene fra mikrobiologisk avdeling ved UNN viser at smitten om bord i malmskipet Pebble Beach i Narvik er den britiske mutasjonen av covid-19.

Fire i besetningen, inkludert kapteinen, er innlagt etter smitteutbruddet på malmskipet Pebble Bech, som nå ligger til kai i Narvik. Foto: Jørn Indresand / Fremover / NTB

NTB-Katarina Poensgen, Even Lübeck og Peter Talos

Nå nettopp

– Vi var forberedt på at det var den indiske mutasjonen, men alt tyder på at det er den britiske, sier kommuneoverlege Sverre Håkon Evju i Narvik kommune til NRK.

Alle skal ha influensasymptomer, og det er ikke kommet endelig svar på prøvene tatt av de to som testet negativt forrige onsdag.

– Prøvene viser store mengder virus, sier kommuneoverlegen videre.

Han forteller også at ingen av de innlagte er kritisk syke.

Skipets kaptein

Søndag formiddag opplyser Universitetssykehuset Nord-Norge i Narvik på Twitter at en av de innlagte skrives ut – samtidig som en ny blir lagt inn.

Sent lørdag kveld opplyste kommunen at enda en av mannskapet er lagt inn på sykehuset for observasjon.

Dagbladet skriver at skipets kaptein er blant de nye i besetningen som lørdag ble innlagt.

Kapteinen tok lørdag kveld kontakt med helsemyndighetene i kommunen fordi han ikke følte seg bra.

– Kommuneoverlegen dro om bord, og kapteinen ble innlagt på sykehuset i Narvik, opplyser kommunalsjef Rolf Lossius til avisen.

Fire innlagte – én død

Dermed er nå fire av mannskapet lagt inn på sykehus. Utbruddet om bord ble avdekket da kommunen gjennomførte medisinsk tilsyn av besetningen torsdag. Alle de involverte er fra Filippinene.

Én i besetningen er død, og vedkommende var smittet av covid-19. Det er ikke kjent hvorvidt personen døde av eller med smitten, men kommunen mistenker at det var koronarelatert.

– Ingen av de fire som er innlagt på sykehuset er kritisk syke. Allmenntilstanden til de øvrige om bord er ikke kritisk, og vi ser tegn til bedring hos flere av besetningsmedlemmene, skriver kommuneoverlege Sverre Håkon Evju i en uttalelse.

Kommunen opplyser at de innlagte har luftveissymptomer.

Lagt til kai og sperret området

Lørdag besluttet kommunen å legge skipet til kai for å gjøre det enklere å bistå. Området rundt skipet er sperret av.

– Slik situasjonen er på skipet nå, er det mest hensiktsmessig å ta det til et av Narvik Havns kaianlegg. Dette skjer i samråd med kommuneoverlege og rederi, sier kommunalsjef Lossius.

I alt 16 av de 18 besetningsmedlemmene har testet positivt på covid-19, inkludert personen som døde.