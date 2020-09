Første flytekniker dømt for å være alkoholpåvirket på jobb

En flytekniker er dømt til 60 dagers betinget fengsel etter å ha hatt 1,12 i promille på jobb. Han er den første flyteknikeren som dømmes for et slikt lovbrudd.

Hendelsen fant sted på Torp lufthavn i Sandefjord i januar. Berit Roald / NTB scanpix

NTB

Nå nettopp

Advokat Søren Hellenes var mannens forsvarer. Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Mannen ble tilkalt for å fikse en ripe på et Wizz Air-fly på Torp lufthavn i Sandefjord i januar.

Kvelden før feiret 53-åringen fra Ungarn sin søsters graviditet. Han drakk også noe øl før han ble tilkalt på jobb.

– Da han ble tilkalt, fikk han vite at det var snakk om en ripe som måtte heles. Han vurderte at dette var en så liten reparasjon at det kunne han klare til tross for at han hadde drukket alkohol, skriver tingrettsdommer Siri Vigmostad i Vestfold tingrett i dommen.

Historisk dom

I fjor ble det bestemt at også flyteknikere skal rammes av forbudet mot å tjenestegjøre i ruspåvirket tilstand.

Ifølge NRK er mannen den første flyteknikeren som er dømt for å være alkoholpåvirket på jobb.

Ifølge dommen utgjorde skaden ikke noen sikkerhetsrisiko, men at den skulle repareres siden fly skal være helt i orden før avgang. Reparasjonen var enkel og krevde ingen teknisk kunnskap.

Mulig anke

Mannen ga en uforbeholden tilståelse og ble idømt betinget fengsel i 60 dager med en prøvetid på to år. I Ungarn mistet mannen sin lisens i én måned og måtte betale en bot på cirka 3.000 kroner.

– Siden denne saken er ny, er nok retten kanskje litt forsiktig med å dømme vedkommende for hardt før man får en rettspraksis, sier mannens forsvarer, advokat Søren Hellenes, til NRK.

Påtalemyndigheten la ned påstand om ubetinget fengsel i 120 dager. Det er ikke tatt stilling til om den enstemmige dommen blir anket. Politiadvokat Lise Læret Gunnerød vil ikke kommentere saken overfor NRK, men legger ikke skjul på at hun er uenig i dommen.