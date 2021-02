Åpner for at regjeringens veiselskap har oversolgt suksessen

Er suksessen til regjeringens eget veiselskap oversolgt? En forsker ved NTNU åpner for det. Det gir LO-forbund som vil legge ned Nye Veier blod på tann.

Nye Veier bygger ny E39 mellom Kristiansand og Mandal. I oktober 2022 skal en 25 meter bred fire felts motorvei stå klar. Selskapet har tatt over stadig flere veiprosjekter fra Statens vegvesen. Fra v. Frederik Spang, entreprenøren AF, Asbjørn Stålesen entreprenøren Kruse Smith og Nye veiers prosjektsjef Harald J Solvik. Foto: Tor Erik Schrøder

Festtalene har vært mange for Nye Veier. Selskapet som ble opprettet av regjeringen for å bygge veier billigere og mer effektivt enn Statens vegvesen har kategorisk slått fast at de har kutter utgiftene til veiprosjekter med mange prosent. Prosjekter som de har overtatt fra nettopp Statens vegvesen.

Den begeistrede omtalen og resultatene de har vist til har fått en rekke fylker og kommuner til å henvende seg til Nye Veier og regjeringen. De vil ha selskapet til å overta veibygging hos dem.