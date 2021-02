Oslo kommune vil at de som ønsker vaksine skal registrere seg digitalt. For mange kan det være en komplisert prosess.

Oslo ba denne uken alle 75–84-åringer om å registrere seg digitalt for å få koronavaksinen raskere. Det innebar å logge seg inn med Bank ID, bruke totrinnsbekreftelse og godkjenne flere GDPR-forespørsler.

Mange, spesielt eldre, synes det er vanskelig å registrere på nett at de ønsker koronavaksinen. Kristen Knudsen (82) måtte gi opp etter flere forsøk. Foto: Siri Øverland Eriksen

Vaksineringen av en ny gruppe i Oslo kommune er i gang. De mellom 75 og 84 år står nå for tur.

Denne uken fikk de i aldersgruppen en e-post fra Oslo kommune. Der bes de eldre om å registrere at de ønsker å ta koronavaksinen. Det skjer ved å fylle ut et skjema på nettsidene til kommunen. For noen var det lettere sagt enn gjort.