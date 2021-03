PST: Ingen andre norske Syria-farere har vært så lenge i konfliktområdene som den IS-tiltalte kvinnen

Først fem år etter at den tiltalte Oslo-kvinnen dro til Syria, startet PST å etterforske saken. Årsaken var for få ressurser samtidig som mange fremmedkrigere dro, ifølge PSTs tidligere etterforskningsleder.

Den IS-tiltalte kvinnen har kvittet seg med både niqaben og hijaben. I februar 2013 reiste hun til Syria for å være sammen med ektemannen, den norske fremmedkrigeren Bastian Vasquez. Foto: Mohammed Alayoubi/NRK

11. mars 2021 13:41 Sist oppdatert 6 minutter siden

Ingen andre av de norske Syria-farerne har vært så lenge i konfliktområdene som den tiltalte Oslo-kvinnen. Det opplyste PSTs tidligere etterforskningsleder for saken mot den IS-tiltalte kvinnen. Han er i dag ikke ansatt i PST, men vitnet torsdag i Oslo tingrett.

Studenten var den første kvinnen som reiste fra Norge til krigen i Syria. Hun dro en februardag i 2013. Før henne hadde bare en håndfull menn reist, blant andre ektemannen Bastian Vasquez.

Men allerede noen måneder før hun dro til konfliktområdene i Syria for å være med Bastian Vasquez, var hun på sikkerhetstjenestens radar.

Fakta Rettssaken mot den IS-tiltalte kvinnen Mandag 1. mars startet rettssaken mot en 30 år gammel norskpakistansk kvinne. Hun er tiltalt for å ha deltatt i terrororganisasjonen Den Islamske stat (IS). Rettssaken skal etter planen vare til 24. mars. Hun er født i Pakistan, men flyttet til Norge som lite barn og er i dag norsk statsborger. Hun vokste opp i Oslo. I februar 2013 reiste hun fra Norge til Syria hvor hun flyttet sammen med ektemannen, den ekstreme islamisten Bastian Vasquez fra Skien. IS-krigeren fikk etter hvert en sentral rolle i terrororganisasjonen. Vasquez døde i april 2015 da han jobbet med å lage bomber for IS. Kvinnen har siden den gang giftet seg med to andre IS-krigere, deriblant en shariadommer. Hun fikk et barn til. Oslo-kvinnen og hennes to barn ble i midten av januar 2020 hentet hjem av norske myndigheter. Det førte til at Fremskrittspartiet gikk ut av regjeringen. Påtalemyndigheten mener at hun la til rette for ektemennenes deltagelse i IS ved å passe barn og ta seg av oppgaver i hjemmet. 30-åringen erkjenner ikke straffskyld. Vis mer

I PSTs søkelys siden 2012

I 2012 fikk PST kjennskap til den unge kvinnen. Da dukket hun opp i forbindelse med at PST opprettet kommunikasjonskontroll på kjæresten Bastian Vasquez.

– Han ble etterforsket etter at han brukte telefonen til en annen person, som allerede var under etterforskning, sa etterforskningslederen.

Kjæresteparet hadde lange og hyppige samtaler mens Vasquez var i Syria i slutten av 2012. De ble avlyttet av PST.

I desember 2012 hadde PST fått et tips om at Vasquez var tilbake i Oslo. Da startet politiet spaning av flere personer, blant andre Oslo-kvinnen. Tipset viste seg ikke å stemme. Men gjennom spaningen ble antagelsene om at hun ønsket å reise til Syria styrket.

Den IS-tiltalte kvinnen var i en periode med i den ekstreme gruppen Profetens Ummah. I september 2012 demonstrerte menn og kvinner fra gruppen utenfor den amerikanske ambassaden. Foto: Stein J. Bjørge

Avdekket etter telefonavlytting

– Hun endret adresse, etter oppfordring fra Vasquez, sa den tidligere etterforskningslederen.

På dette tidspunktet kjøpte hun dessuten en del varer på avbetaling. Hun ønsket ikke å få disse varene eller regningene hjem til foreldrene, forklarte etterforskningslederen.

– Gjennom spaningen ble det oppdaget innkjøp av telefoner og klær, varer han (Vasquez, red.anm.) konkret hadde etterspurt i samtalene vi avlyttet.

Bastian Vasquez er en av de mest profilerte norske IS-medlemmene. I april 2015 døde han i Syria. Ifølge den terrortiltalte kvinnen utsatte Vasquez henne både for fysiske, psykiske og seksuelle overgrep mens de var gift og bodde i Syria. Foto: Privat

Ringte hjem

PSTs tidligere etterforskningsleder sa at politiet var klar over at tiltalte hadde uttrykt ønske om å reise til Syria før hun reiste. Dette kom frem i de avlyttede samtalene mellom tiltalte og Vasquez.

Etter at hun hadde tatt seg ned til Syria, ble norske myndigheter kjent med at hun hadde reist.

– Da var hun i Syria og ringte på en telefon knyttet til Bastian Vasquez. Hun ringte til personer i Norge. Det var ganske kort tid etter at reisen hadde funnet sted. Da skjønte vi at ønsket hadde blitt realisert, sa etterforskningslederen.

PST: Kunne startet tidligere

16. april 2018 ble etterforskningen mot den IS-tiltalte kvinnen startet. Da var det gått over fem år siden hun dro.

Etterforskningen kunne ha startet tidligere. Det erkjente den tidligere etterforskningslederen i sin forklaring for retten.

– Den kunne nok ha startet på et tidligere tidspunkt. Men det skyldes nok mengden personer og etterforskningskapasiteten vi hadde på det tidspunktet.

I april 2018 hadde fått PST en langt bedre etterforskningskapasitet. Da ble flere saker prioritert, deriblant saken mot tiltalte.

Torbjørn Fallet er i dag PSTs etterforskningsleder for saken mot den terrortiltalte kvinnen. Han tok over ansvaret for saken i desember 2020, men har deltatt i samtlige avhør av kvinnen. Foto: Torstein Bøe, NTB

Ektemannen i søkelys etter trusselvideo

Sommeren 2012 ble PST for første gang kjent med at nordmenn begynte å reise til Syria og knyttet seg til ulike opprørsgrupper. Blant de første som reiste ned var Bastian Vasquez.

Ifølge PST var Mohyeldeen Mohammad, Valon Avdyli, Jibril Bashir og Bastian Vasquez de første som dro.

De er blitt kjent som Norges mest ekstreme islamister. Sistnevnte døde i 2015 mens han laget bomber for IS i Syria. Avdyli og Bashir ble i IS-saker dømt til flere år i fengsel. Mohammad er aldri blitt tiltalt for IS-deltagelse.

Flere av personene knyttet til den ekstreme organisasjonen Profetens Ummah reiste til Syria og kjempet for IS. Foto: Stein J. Bjørge

Vasquez havnet i PSTs søkelys etter å ha laget og publisert en trusselvideo mot regjeringen og kronprins Haakon i begynnelsen av 2012.

Han ble pågrepet og satt i varetekt. Der ble han avhørt to ganger. Skiensmannen erkjente at han hadde produsert og publisert videoen, men nektet for at den var ment å true noen.

– Det var første gang vi fikk kjennskap til Vasquez, fortalte den tidligere etterforskningslederen.

Høsten samme år reiste han til Syria, hvor han først knyttet seg til Jabhat al-Nusra, deretter IS.

I slutten av august 2012 opprettet PST den første saken mot personer fra Norge som reiste til Syria for å knytte seg til opprørsgrupper. Bastian Vasquez ble senere en del av denne straffesaken, etter at han benyttet seg av en telefon PST knyttet til de mistenkte i denne saken.