Danmark skjerpet innreisereglene på kort varsel. Det ga reisenekt på Oslo lufthavn.

70–80 SAS-passasjerer fikk flynekt ved gaten på Gardermoen søndag morgen. Årsak: De hadde ikke papirer på negativ koronatest tatt siste 24 timer.

Over natten skjerpet Danmark koronatesten. Mange passasjerer ble stanset fra å reise med et SAS-fly fra Gardermoen til Kastrup søndag morgen. Foto: Heiko Junge / NTB

10. jan. 2021 12:19 Sist oppdatert nå nettopp

Lørdag skjerpet Danmark innreisereglene til landet. Det innebærer blant annet at dokumentasjon på negativ koronatest skjerpes fra 72 timer til 24 timer, ifølge danske myndigheter.

Men det var det mange som ikke hadde fått med seg.

De nye reglene førte til flynekt og full forvirring for reisende med SAS rute SK1614 til Kastrup tidlig søndag morgen.

Flyet måtte tømmes

Kun et fåtall hadde en såpass ferskt test. Bærumsmannen Bobby Bastviken var en av dem. Vantro ble han vitne til at flere titall medpassasjerer rett og slett ikke fikk gå om bord i flyet.

– Først var jeg den eneste som fikk komme om bord. Litt senere kom det også to dansker. Men jeg tror resten måtte stå igjen ved gaten. Flyet ble så tømt for bagasje, sier Bastviken til Aftenposten.

Bærumsmannen Bobby Bastviken var én av svært få som slapp om bord i SAS-flyet til Kastrup. Han skal videre til Spania søndag ettermiddag. Foto: Privat

Selv tok han en koronatest ved et privat legekontor fredag ettermiddag. Svaret kom lørdag formiddag. Dermed var det innenfor den nye 24-timersgrensen med grei margin.

Han oppfattet at de fleste passasjerene som ikke fikk reise, hadde dokumentasjon for «gammelt« regelverk – 72 timer.

– De fleste som reiser nå, har et alvorlig eller viktig ærend. Det var nok dramatisk for mange, sier Bastviken.

Tomt på Kastrup

Han kjente selv ikke til de nye reglene før han fikk en SMS fra SAS ved innsjekk. Der ble det understreket at de nye reglene også gjelder reisende i transitt, altså dem som skal reise videre til en tredje destinasjon via Kastrup.

Dette overrasker Bastviken, som rapporterer om en så å si folketom transitthall i København søndag formiddag.

– Jeg kan ikke skjønne annet enn at dette må være feil, sier Bastviken, som selv skulle videre til Spania søndag ettermiddag.

De nye innreisereglene til Danmark ble gjort kjent på en pressekonferanse fredag ettermiddag. Etter det Aftenposten kjenner til, ble de gjort gjeldende lørdag ettermiddag.

Slik så ankomsthallen ut på Kastrup søndag. Danmark har i praksis nå stengt grensene og skjerpet kravene om negativ koronatest. Foto: Privat

– Gjelder også transittpassasjerer

Direktør for samfunnskontakt i SAS, Knut Morten Johansen, bekrefter hendelsen med 6-flyet søndag morgen.

– Reglene ble gjort gjeldende fra kl. 17 lørdag. For veldig mange ble dette kort varsel. Det endte med at 70–80 personer ikke oppfylte kravene. Det er kjedelig for dem som ble berørt, men vi booker selvsagt om til en annen flight for dem, sier Johansen.

Søndag hadde SAS ytterligere to flyvninger til København.

– Hvordan informerer dere reisende?

– Vi har oppdatert nettsidene våre og sender ut meldinger til samtlige passasjerer for de konkrete flyvningene. På de to flyvningene i dag er det relativt få bookinger.

Ifølge Johansen forhørte SAS seg søndag direkte med danske grensemyndigheter om hvorvidt reglene også vedrørende reisende i transitt.

– De var klare på at kravene om negativt test innen 24 timer også gjelder dem. Her er vi nødt til å være strenge. Danske myndigheter kan gi flyselskaper høye bøter pr. passasjer som ikke oppfyller kravene, sier han.

Godtar «anerkjennelsesverdige» formål

De skjerpede danske reglene kommer i kjølvannet av smitteoppblomstring, samt frykt for at den nye muterte varianten av koronaviruset skal spre seg.

I praksis har danskene nesten stengt grensene for utenlandske statsborgere. Kun utlendinger med «anerkjennelsesverdige» formål med reisen kan besøke landet. Det vil typisk gjelde familie-tilknytning, men også personer som jobber i landet. Reglene gjelder i første omgang til 17. januar.