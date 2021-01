I dag kan svarene komme på hva slags forebyggende arbeid som ble gjort mot skred i Gjerdrum

Det kom sterke innsigelser mot byggeprosjektet på Gjerdrum der skredet har gått. Men det skulle ikke så mye til for at innsigelsene ble trukket.

Trolig blir det ikke mer leting i skredområdet i Gjerdrum før neste uke. Risikovurderingen for letemannskapet er endret fordi man nå søker etter antatt omkomne. Foto: Dan P. Neegaard

7. jan. 2021 11:12 Sist oppdatert nå nettopp

Torsdag legger Gjerdrum kommune ut en rekke dokumenter som viser hvordan byggearbeidene i Nystulia ble forberedt og gjennomført. Ikke minst vil det være stor interesse rundt hva som ble gjort for å forebygge skred i boligfeltet.

Aftenposten har tidligere omtalt at både NVE og fylkesmannen i 2012 hadde sterke innsigelser mot reguleringsplan for feltet ved siden av boligene som ble rammet av leirskredet 30. desember i fjor.

NVE krevde at masser i området ble stabilisert. Videre at det ble bygget en motvoll, en motvekt mot et eventuelt skred ved det aktuelle utbyggingsområdet. Dessuten at det ble gjort tiltak for å hindre erosjon ved to bekkefar.

Men sommeren 2012 ble innsigelsene trukket. De ble trukket etter at utbygger Odd Sæther og hans innleide selskaper avga skriftlige løfter om hvordan de skulle følge opp kravene som NVE stilte i sine innsigelser.

Innleie av profesjonelle som skulle kontrollere

I dag er Berit Adriansen leder for avdeling for plan og bygg i Gjerdrum kommune. Hun bekrefter at det er nok med skriftlige forsikringer om at konkrete arbeider skal gjøres, for at denne type innsigelser trekkes.

Og når NVE og fylkesmannen (i dag kalt statsforvalteren) slipper taket, er det kommunen som overtar ansvaret for å følge opp at forebyggende arbeider blir gjort. Den er eier av byggeplanene.

Krav og regler for utbygging bakes inn i planbestemmelser og senere i de konkrete byggesakene. I praksis blir dette krav som skal være oppfylt for at man skal få lov til å bygge. Når byggesaken er et faktum, er det bygningsmyndighetene som skal håndheve krav og regler.

Men i de fleste tilfellene er det ikke kommunen selv som står for oppfølgingskontrollen. Oftest leier utbygger inn profesjonelle med kompetanse til å gjøre dette. Dette foretaket, eller firmaet, må påta seg det juridiske ansvaret for å påse at bestemmelser og krav ivaretas.

– Kommunens oppgave er å sjekke om slike firmaer har den nødvendige godkjennelsen og kompetansen, sier Adriansen.

Kommunen selv kommer først inn om man får mistanke om at krav ikke er fulgt opp.

– I så fall blir det tilsyn hos disse firmaene, sier Adriansen.

Men i dag kan hverken Adriansen eller hennes forgjenger Kai Øverland på strak arm svare på hvem som fikk dette oppdraget.

Strenge krav til hva som måtte gjøres

I brevet fra fylkesmannen sommeren 2012 heter det at «Fylkesmannen forutsetter at det tas inn krav om at området stabiliseres i henhold til krav fra NVE».

Konkret ble det forutsatt at «hydrauliske forhold blir forsvarlig ivaretatt ved ferdigstillelse av bekken i sørvest, slik at faren for erosjon ikke øker», og at det ble etablert «rutiner for vedlikehold» for å unngå at bekken i tok et nytt løp.

Hvem som utførte arbeidet, hvordan det ble utført, og hvem som fulgte det opp, er altså foreløpig uklart.

Legger ut all saksbehandling knyttet til skredområdet

Så hva skjedde i byggesakene i Nystulia? Hva slags kontroller ble gjort for påse at kravene fra NVE og Fylkesmannen ble fulgt opp?

De første svarene vil offentligheten ifølge Adriansen få torsdag. Da begynner kommunen å legge ut all saksbehandling knyttet til Nystulia.

Gjerdrum kommune har gått 10–15 år tilbake i tid. Plansaker, byggesaker, tekniske krav og dokumentasjon av hvordan krav er fulgt opp, befinner seg blant mange tusen dokumenter. Dokumentene sendes også politiet, som jakter på selve årsaken til at skredet ble utløst.

– Det handler om et stort geografisk område og om mange aktører som har vært i sving her, som landbruksmyndigheter, Hafslund og Statens vegvesen. I praksis all aktivitet som kan påvirke grunnforhold. Det er enormt arbeid som skal gjøres, sier Adriansen.

For å hente ut dokumenter fra det avsperrede kommunehuset har ansatte måttet ha med seg egen eskorte. Med strenge regler for når de har vært inne i bygningen, og hvor lenge.

– Fremsto som kvalifisert arbeid

Kai Øverland var leder for plan og bygg i Gjerdrum kommune mellom 2010 og 2018. Han konstaterer at det pågikk arbeider som innebar avbøtende tiltak for å stabilisere grunn og hindre skred.

Han sier at han den gang ikke var bekymret for kvaliteten på arbeidet som ble gjort. Han oppfattet at de hadde den nødvendige kompetansen.

– Men om alt ble gjort etter boken, har jeg ikke grunnlag for å si i dag. Det fremsto uansett som kvalifisert arbeid, sier Øverland til Aftenposten.

NVE sier til Aftenposten onsdag at de ikke kan svare på spørsmål som konkrete forhold og vurderinger som ble gjort i Gjerdrum.

– Det vil bli gjennomført en grundig gjennomgang av hendelsen, og politiet har varslet at saken blir etterforsket. Dette vil være et omfattende arbeid, og av respekt for dette ønsker vi ikke å kommentere detaljer om hendelsesforløp eller vurderinger som er gjort tidligere, sier pressekontakt Laila Perine Høvik.