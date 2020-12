Vaksinen rulles ut, men mutasjonen sprer seg

Nå stikkes Europa i armen. Politikere og leger får koronavaksinen for å vise at det er trygt.

En 78 år gammel kvinne ble den første til å få koronavaksinen i Frankrike søndag. Foto: Thomas Samson/Pool via REUTERS

27. des. 2020 12:15

Søndag tredje juledag startet massevaksinasjonenmot koronaviruset i EU-landene. Det gir håp til de mest sårbare av unionens nesten 450 millioner mennesker.

– Jeg kjente ingenting, sa 91 år gamle Gun-Britt Johansson. Søndag morgen i 08-tiden satt hun klar for å bli første svenske ut med å få vaksinen. Det gikk riktig bra.

Johansson bor på sykehjemmet i Mjölby i Östergötland, melder SVT.

– Jeg kjente ingenting, sa 91 år gamle Gun-Britt Johansson, da hun ble første svenske ut med vaksinen. Foto: Stefan Jerrevång/TT/NTB

Vil vise at det er trygt å vaksinere seg

Hvert land bestemmer selv hvem som skal få vaksinen først. I de fleste land prioriteres eldre. I mange land vil også helsearbeidere og enkelte toppolitikere få vaksinen, de siste for å vise at det er trygt å vaksinere seg.

I Norge vil vi hverken se Erna Solberg eller Bent Høie vaksinere seg. Her har vi nemlig bestemt at bare risikopasientene får vaksinen først. Den første mottageren av vaksinen i Norge ble 67 år gamle Svein Andersen på Ellingsrudhjemmet i Oslo, som fikk vaksinen klokken 12 søndag.

– Å vaksinere seg er en kjærlighetshandling, sa den italienske sykepleieren Claudia Alivernini (29) på Spallanzani-sykehuset i Roma, etter å ha vært første person som fikk vaksinen i Italia. Foto: REMO CASILLI / Reuters

– Å vaksinere seg er en kjærlighetshandling. Som sykepleier har jeg valgt vitenskapen, sa Claudia Alivernini (29), første person i Italia til å få vaksinen. Alivernini er én av en utvalgt gruppe på fem leger og sykepleiere i Roma.

Italia er av Europas hardest rammede land, med mer enn 71.000 mennesker døde av covid-19. Vaksineskepsisen er relativt utbredt.

– Dette er en vakker dag, men vi har fremdeles vanskelige måneder foran oss, understreket landets helseminister Roberto Speranza, som var møtt opp utenfor sykehuset, skriver AP.

En sykepleier vaksineres med Pfizer-Biontechs vaksine som den første på et sykehus i Warszawa i Polen søndag. 28. desember stenger Polen ned i tre uker for å unngå en tredje smittebølge. Foto: KACPER PEMPEL / Reuters

– Ingenting å være redd for, forsikret Tsjekkias statsminister Andrej Babis, etter å ha fått sin vaksinedose. Landet klarte seg godt i pandemiens første fase, men har hatt det tungt i høst.

– Den avgjørende nøkkelen for å stoppe pandemien og få livene våre tilbake, sa helseminister Jens Spahn i EU-stormakten Tyskland, om vaksinestarten.

– Et rørende øyeblikk

1.758.886 mennesker er søndag formiddag registrert døde med korona, ifølge Johns Hopkins-universitetet. I USA, som er desidert hardest rammet, har det flere dager de siste ukene dødd flere mennesker av covid-19, enn det gjorde i terrorangrepene 11. september-angrepene i 2001.

I EU-landene er 336.000 koronarelaterte dødsfall og 16 millioner koronasmittede registrert, ifølge AP. Vaksinene som nå rulles ut, er utviklet av amerikanske Pfizer og tyske Biontech.

Vaksine fraktes ut i Europa fra Pfizers produksjonsanlegg i Puur Foto: Valentin Bianchi / AP

Fredag ankom de mange EU-sykehus i superkalde bokser fra en fabrikk i Belgia.

Europakommisjonens president Ursula von der Leyen sa på en video lørdag at utrullingen var et “rørende fellesskaps-øyeblikk».

2. juledag kom et av de første vaksinepartiene til Ullevål sykehusapotek i Oslo. 10.000 vaksiner fra Pfizer Biontech, er fraktet til Oslo. Det er nok til å vaksinere 5000 mennesker. Foto: Olav Olsen

Redde for virusvarianten

Men i bakgrunnen for de gledelige vaksinenyhetene lurer mange risikoelementer. En svært smittsom mutasjon av koronaviruset som først kom fra Storbritannia er nå oppdaget i en rekke land. Dette skjer til tross for at flere land har stengt grensene og kansellert direkteflyvninger fra Storbritannia.

Danmark hadde lørdag registrert 33 tilfeller av den muterte virusvarianten. Statens Serum Institut sier de tror varianten har begynt å spre seg i samfunnet.

I Sverige varslet myndighetene lørdag at virusmutasjonen fra Storbritannia er funnet i Sverige. En person som avla positiv prøve 21. desember har vist seg å ha det muterte viruset, og myndighetene advarer mot at flere kan ha fått det.

I Frankrike ble det første tilfellet av det muterte koronaviruset registrert 1. juledag. Landet registrerer nå rundt 15.000 nye smittetilfeller hvert døgn, men fikk lørdag, i likhet med flere andre land, blant dem Norge, den første forsendelsen av koronavaksinen fra Pfizer-Biontech.

I Canada ble det 2. juledag kjent at de første tilfellene av den muterte varianten av koronaviruset er registrert.

I Japan testet fem personer testet positivt for den smittsomme virusvarianten da de landet med fly fra Storbritannia mellom 18. og 21. desember, ifølge Jiji Press.

Også i Sør-Afrika og Malaysia er det registrert mutasjoner.

Virusvarianten, som skal være 70 prosent mer smittsom enn det opprinnelige viruset, har spredt seg raskt fra London og Sør-England. Den har fått navnet VUI 202012/01.

Tyske Biontech sier de er trygge på at vaksinen også virker mot den nye virusvarianten, men at det trengs flere undersøkelser for å være helt sikker.

Utelukker ikke mutasjon i Norge

Norske helsemyndigheter følger utviklingen nøye.

Det muterte viruset fra England ikke oppdaget i Norge enda, men overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet utelukker ikke at varianten er eller har vært i Norge.

– Bare en liten andel av virusene blir sendt inn for genetisk undersøkelse, sier Aavitsland.

FHI samler fortløpende inn et tilfeldig utvalg av virus fra landets mikrobiologiske laboratorier for å kartlegge hele den genetiske koden.

– I tillegg samler vi inn virus fra spesielle utbrudd. Nå har vi også bedt om at laboratoriene sender oss virus fra pasienter som kan ha vært smittet i UK, opplyser han.

Espen Rostrup Nakstad advarte i november mot en tredje smittebølge dersom folk slapper for mye av etter at vaksinen rulles ut. Foto: Stein Bjørge

Ifølge Folkehelseinstituttets hjemmeside er det siden 12. desember registrert fem smittetilfeller på fly fra Storbritannia til Norge, viser oversikten til Folkehelseinstituttet (FHI). Regjeringen viderefører flystansen fra Storbritannia til 29. desember kl. 12.00, og muligens også til over nyttår.

– Det er all grunn til å være årvåkne og analysere prøver også i Norge slik at disse nye, mer smittsomme virusvariantene ikke får fotfeste i landet vårt, sa assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet til NTB.

Frykter tredje smittebølge

Nakstad advarte, i likhet med Verdens helseorganisasjon (WHO) allerede i november mot at vaksinen kunne føre til en tredje smittebølge. Nå rulles vaksinen rulles ut, og mange politikere frykter nettopp dette: at folk senker skuldrene for mye. I tillegg har julefeiringen først til at mange har reist og møtt familie og venner, noe som utgjør en smitterisiko.

– Vi kan få en tredje bølge, som en konsekvens av at folk tenker: «Nå er det ikke så farlig, for det er ikke så mange gamle som blir syke». Det kan være helt riktig, men det er fortsatt veldig mange andre som kan bli veldig syke av dette, sa statsminister Erna Solberg (H) til NTB julaften. Hun åpner for strengere tiltak i Norge hvis smitten øker.

Det har vært folketomt i gatene i mange europeiske byer gjennom julen. Her fra Roma på julaften. Foto: YARA NARDI

Mandag starter Polen en tre uker lang nedstengning av blant annet kjøpesentre og skianlegg. Det innføres reiserestriksjoner for nyttårsaften. Også Italia har gjennomført en ny runde med tiltak gjennom julen.

– Tiltakene vil vare til 17. januar, sier helseminister Adam Niedzielski, som sier tiltakene innføres for å hindre en tredje bølge i pandemien.

Østerrike vil for tredje gang stramme inn på tiltakene for å redusere omfanget av en eventuell tredje smittebølge. Det gjør også Israel, til tross for at nesten 300.000 har fått vaksine.