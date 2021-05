Rapport: Tips om Eirik Jensen ble ikke tatt på alvor

Da Eirik Jensen ble dømt til 21 års fengsel, ble det samtidig bevist at politiet har tillatt en av sine mest betrodde å utnytte politiets makt og ressurser til å drive alvorlig kriminell virksomhet.

Foto: Fredrik Hagen

26. mai 2021 12:15 Sist oppdatert nå nettopp

Onsdag fikk politidirektør Benedicte Bjørnland og politimester Beate Gangås overlevert evalueringsrapporten som blant annet har tatt for seg hva som skjedde da kolleger av Eirik Jensen skal ha fått meldinger om at den betrodde politimannen opererte utenfor loven.

– Politikorrupsjon er alvorlig. Det er politiet selv som initierte denne undersøkelsen. Vi tar denne rapporten på største alvor, sa Bjørnland under pressekonferansen i dag.

Utvalget, ledet av advokat Ingeborg Moen Borgerud, har hatt et mandat som spesifikt blant annet ber om at det avdekkes om det ble gitt bekymringsmeldinger om Jensen og hvordan de i så fall ble behandlet.

– Vi konkluderer ganske klart med at når lederskapet ikke undersøker bekymringsmeldinger de får, så svikter de. Bekymringsmeldinger ble oversett. Jensen ble gitt tillit av mange, og flere gikk god for ham. Det kan forklare hvorfor ledelsen ikke gjorde det som forventes, sier Borgerud.

Hun sa også at den daværende politiledelsen i oslopolitiet ikke tok tilstrekkelig høyde for risikoen for politikorrupsjon.

– Det må aldri skje igjen at denne risikoen ikke blir tatt alvorlig, sa Borgerud.

– I denne saken ble det sagt fra, problemet er at det ikke ble fulgt opp, sa hun.

Politimester Beate Gangås sier at oslopolitiet tar kritikken på alvor, og at politiet skal lære av rapporten.

– I forståelse med sjefen

Eirik Jensen ble pågrepet i 2014. Etter fellende dom i tingretten, ble bevisene mot den tidligere politimannen gjennomgått to ganger i lagmannsretten. Først i den ordinære ankesaken der juryen mente han var skyldig i grov korrupsjon, men frifant ham for medvirkning til innførsel av store mengder hasj. Deretter i en ny ankesak, etter at fagdommerne var satte juryens kjennelse til side fordi de mente den åpenbart var feil.

19. juni i fjor ble Jensen dømt til lovens strengeste straff. Han hevder selv han er uskyldig, at han ikke visste at hans informant, Gjermund Cappelen, drev med innførsel av narkotika, og at han uansett hele tiden har handlet i forståelse med sine sjefer.

Dette er bilen Gjermund Cappelen kjørte rundt i da han ble tatt. Det var BMWs flaggskip til 2,3 millioner kroner. Han var den første i landet som kjøpte denne bilen. Senere fikk statsministeren en. Foto: Privat

Hva visste politiet?

Samtidig er det en kjensgjerning at Gjermund Cappelen hadde et voldsomt forbruk. I en periode kjørte rundt i en BMW til 2,3 millioner kroner og reiste på utenlandsturer to ganger i måneden.

Det var også politiet i Asker og Bærum kjent med, men til tross for at politiets egne tjenestefolk mente å ha visst om virksomheten hans i 15 år, ble han ikke pågrepet før i 2013. Da forklarte han selv at han hadde stått bak 10 prosent av all hasj til Norge de siste 20 årene.

Tidligere orgkrim-sjef Einar Aas forklarte at han hadde fått tips om at Eirik Jensen var «møkkete», og sa at han sendte informasjonen videre. Foto: Berit Roald / NTB

Fakta Borgerud-utvalget Advokat Ingeborg Moen Borgerud (leder) Førstelagmann Monica Hansen Nylund

Professor emerita Liv Finstad

Avdelingsleder Anders Kassman

Politioverbetjent Erik Christensen Vis mer

– «Møkkete» politimann

Under rettssakene har sentrale politifolk forklart at de hadde mistanke til Jensen. Blant annet sa daværende politiinspektør Einar Aas, at han allerede i 2003 fikk tips om at Eirik Jensen var en «møkkete politimann».

Aas forklarte at han varslet sin politimester i Asker og Bærum og ba om at informasjonen måtte viderebringes til politimester Anstein Gjengedal i Oslo.

– Jeg vet ikke hva som skjedde med tipset videre, forklarte Aas i retten.

Gjengedal sier at han aldri hørte noe om saken.

Aas sa også det kom inn meldinger fra kriminelle om en politimann i Oslo som var «uren i travet», som skal ha vært Eirik Jensen. Han sa også at det kom inn bekymringsmeldinger fra både Kripos, politiet i Stavanger og i Sør-Trøndelag.

Tidligere politiinspektør Iver Stensrud gikk god for Eirik Jensen og hørte ikke om påstandene om et dårlig rykte. Foto: Aftenposten

Sjefen gikk god for Jensen

Aas forklarte at Jensens sjef, tidligere leder for seksjon for organisert kriminalitet, Iver Stensrud gikk god for Jensen, og at det veide tungt for Aas.

Da Stensrud vitnet i retten, forklarte han at påstandene om Jensens dårlige rykte som «møkkete» var helt ukjent for ham. Det samme forklarte en annen av Jensens sjefer, tidligere politiinspektør Øyvind Norgaren.

– Jeg reagerer på at det er brukt ordet «møkkete», jeg har aldri fått signal om noe slikt, sa han.