Onsdag kan det bli SAS-streik. Dette kan bli konsekvensene

Flyteknikerstreiken er over, men det er ikke nødvendigvis slutt på reisekaoset av den grunn. Natt til onsdag blir det klart om 900 SAS-piloter skal tas ut i streik.

Rundt halvparten av cirka 600 daglige SAS-flyvninger vil trolig ikke gå som planlagt i sommer hvis det blir SAS-streik onsdag og den varer.

Streiken blant flyteknikerne ble avblåst tirsdag formiddag, etter at den hadde vart i ti dager. Flyteknikerne gjenopptar arbeidet sitt med umiddelbar virkning.

Men onsdag kan en ny flystreik være i gang og ramme mange som skal ut og fly.

Fagforeningene til SAS Scandinavia har varslet at de kommer til å ta ut alle sine medlemmer i streik fra natt til onsdag hvis de ikke kommer til enighet med SAS om lønns- og arbeidsvilkår.

For hele Skandinavia er det snakk om nær 900 flyvere, og i Norge er det 402 flyvere som i så fall ikke kommer til å møte på jobb.

Hvor hardt vil de reisende bli rammet?

Det betyr trolig at rundt halvparten av cirka 600 daglige SAS-flyvninger ikke vil gå som planlagt i sommer hvis streiken varer.

Likevel vil en del SAS-flyvninger gå som planlagt.

SAS har nemlig fem datterselskap:

SAS Connect. Dette er et irsk datterselskap med egen flylisens.

SAS Link. Det er et foreløpig bitte lite dansk datterselskap med egen flylisens.

CityJet, Xfly og Air Baltic.

Disse opererer nær 50 fly og vil i utgangspunktet ikke bli rammet av streiken. Etter noe tid kan imidlertid flere av disse flyvningene også bli innstilt, fordi danske flymekanikere har varslet sympatistreik fra juli hvis streiken fortsetter.

Her kan du sjekke hvilket SAS-selskap du skal fly med!

Hvorfor truer SAS-pilotene med streik?

Kjernen i konflikten er at fagforeningene mener oppsagte piloter må få jobbene tilbake, før SAS leier inn piloter fra to nyopprettede bemanningsselskaper.

Da pandemien rammet, mistet 560 piloter jobben. Samtidig ble datterselskapene SAS Link og SAS Connect opprettet, for å bistå med piloter etter behov.

Ifølge pilotenes organisasjoner er dette et brudd på SAS’ løfte om å ansette de oppsagte pilotene igjen så snart det er behov. Pilotene er også opprørt over at SAS har gått inn for store lønnskutt, som ledd i spareplanen etter pandemien.

Da E24 skrev om konflikten tidligere i juni, hevdet pilotene at de hadde foreslått tiltak som vil spare SAS for 25 prosent av pilotkostnadene. SAS avviste derimot at pilotene har foreslått tiltak som vil gi en slik besparelse.

Aftenposten har spurt de norske fagforeningene, SAS Norge Flygerforening og SAS-flyveres Forening, om intervju angående status i forhandlingene. De har ikke hatt anledning til å kommentere saken.

Hvilke fly vil stå?

De mest sikre flyvningene er de som foretas av selskapene CityJet, Xfly og Air Baltic. Disse selskapene har leid ut fly med mannskap til SAS.

Særlig CityJet har mange av SAS’ regionale flyvningene i Norge. Selskapet står blant annet for de tre daglige flyvningene mellom Oslo og Bergen og de fire daglige avgangene mellom Oslo og Ålesund.

CityJet har totalt leid ut rundt 15 fly med mannskap til SAS.

På de store rutene Oslo-Bergen og Oslo-Stavanger er det imidlertid bare en daglig rute som blir fløyet av CityJet, mens SAS Scandinavia står for alle de andre.

Hvorfor er flyvninger innstilt nå?

Den siste tiden har flere flyselskap hatt store problemer og avlyst mange avganger.

I Norge er årsaken til dette delvis den nå avblåste streiken blant flyteknikere. Problemene ble forsterket etter at NHO svarte med lockout, som betyr at alle flyteknikere i Norsk Flytekniker Organisasjon ble nektet å gå på jobb.

Dette er imidlertid ikke den eneste grunnen.

Som Aftenposten omtalte i helgen, sliter mange flyselskaper med å oppbemanne tilstrekkelig, etter at ansatte som ble permittert under pandemien har funnet seg annet arbeid.

En av dem er tidligere flyveleder Christian August Soløy, som har valgt å bli konduktør. Jobbyttet var først tenkt som et prøveprosjekt, men nå ser han ikke for seg å bytte tilbake til den gamle jobben.

– Med den lønnen SAS tilbyr i forhold til SJ, så må jeg tenke litt på det, sa Soløy til Aftenposten.

Endre Røros, organisasjonssjef i Flyarbeidernes forening, hevder arbeidspresset er større enn før. Dette mener han gjør det enda vanskeligere enn det ellers ville vært å oppbemanne etter pandemien.