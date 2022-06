Politiet: Vil avklare om siktede er strafferettslig tilregnelig

Politiet mener det ikke er grunn til å tro at det vil skje nye hendelser. Lørdag klokken 17:00 møtte de pressen for siste nytt.

25. juni 2022 16:52 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres

Natt til lørdag løsnet en gjerningsperson flere skudd ved utestedet London pub i sentrum av hovedstaden. To mennesker ble drept og 21 skadet i angrepene.

PST vurderer angrepet som en ekstrem islamistisk terrorhandling. PST har hevet det nasjonale trusselnivået fra «moderat» til «ekstraordinær» terrortrussel. Dette nivået vurderes fortløpende.

– Vi mener fortsatt at det ikke er grunn til å tro at det er flere gjerningspersoner involvert, sier politimester Beate Gangås.

Situasjonen er fremdeles uavklart, opplyser politiet.

– Vi etterforsker med full styrke, og vi har ikke grunn til å tro at det vil skje nye hendelser. Vi bruker alle tilgjengelige ressurser for at alle skal føle seg trygge.

De kan ennå ikke konkludere om det foreligger politisk motivert vold eller hatkriminalitet.

Den siktede har opplyst at han ikke ønsker å bli avhørt på nåværende tidspunkt, sier politiadvokat Børge Enoksen.

Politiet vil avklare om den siktede er strafferettslig tilregnelig.

– Det er viktig å få kartlagt hans psykiske helse opp mot tilregnelighet. Det er besluttet at det blir gjennomført en judisiell observasjon av siktede, sier Enoksen.

– Det er under 24 timer siden dette skjedde, og vi etterforsker bredt. Ennå er det for tidlig å konkludere med noe mer, sier han.

De jobber med flere motiver som de ikke ønsker å gå i detalj i.

Politiet oppfordrer å tipse direkte, om man sitter på materialer som bilder, video og lydopptak.

På spørsmål om hva bakgrunnen for vurderingen av tilregnelighet er, svarer Enoksen:

– Spørsmålet om tilregnelighet er sentralt i enhver straffesak.