Trosser myndighetene igjen: Norske busser fortsetter å hente flyktninger fra Ukraina

Myndighetene advarer, men den private transporten av flyktninger til Norge fortsetter. – Vi har full kontroll på hvem som går om bord, sier bussjåføren som skal på sin andre tur til Polen.

Rune Halnes og Erik Storeide kjørte buss ned til Polen i midten av mars og hentet ukrainske flyktninger som ønsket seg til Norge.

For to uker siden reiste Rune Halnes og Erik Storeide med selskapet Busskameratene til den polske grensebyen Przemysl. 36 ukrainere og to hunder ble hentet til Norge.

De to bussjåførene var en del av den store dugnaden myndighetene ikke ville ha. Regjeringen har gjentatte ganger frarådet privat henting av flyktninger.

Men onsdag skal Busskameratene på tur til den polsk-ukrainske grensen igjen.

Sponsoroppdrag

Aksjonen hadde rundt 10.000 kroner til overs fra sist innsamling. Nå har en sponsor bedt de to bussjåførene om å ta en ny tur. Sponsoren ringte Busskameratene og ba dem ta et henteoppdrag. Han betaler mellomlegget. Sist kostet turen 55.000 kroner.

Aftenposten har ikke fått kontakt med sponsoren.

– Det var veldig givende sist, og behovet er voldsomt, så vi føler jo på det. Vi har lyst til å hjelpe når vi kan, sier Halnes.

Han forteller at det i utgangspunktet ikke var planlagt noen ny tur.

I den polske grensebyen de kom til i midten av mars, forteller Halnes om et organisert opplegg for hvilke flyktninger som skulle hvor. Alle sjåfører ble sjekket, og de tok bare med seg ukrainske statsborgere som ble identifisert med pass.

– Vi reiste ikke ned og plukket folk på gaten. Det er godt organisert system, så det er ingen fare for at vi tar med noen som vi ikke vet hvem er, mener Halnes.

På sosiale medier skrives det om flere private, norske busstransporter på vei til og fra grensen til Ukraina i disse dager.

Økt risiko for menneskehandel

Gjentatte ganger har norske myndigheter bedt om at den private hentingen stopper.

– Vi fraråder at det organiseres private transporter av ukrainske flyktninger mellom europeiske land, fordi det øker risikoen for menneskesmugling og menneskehandel, sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Da Aftenposten spør Justisdepartementet om hva de synes om at mange nordmenn trosser myndighetene, viser de til tidligere uttalelser.

– Vi vet at personer som er anmeldt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn, har engasjert seg i transport av flyktninger til Norge.

– Det er også risiko for at mennesker som ikke har gode hensikter i Norge, tar seg hit i skjul av flyktningstrømmen. Vi mener det er viktig at overføring av flyktninger skjer i nasjonal regi og i ordnede former, både for å beskytte flyktningene og slik at vi har kontroll på hvem som kommer til Norge, har justisministeren tidligere sagt i en pressemelding.

Ved Nasjonalt ankomstsenter gikk noen flyktninger av da bussen kom fra Polen. Resten ble med til Oslo.

Borgerplikt

Bussjåfør Halnes er uenig med regjeringen.

– Regjeringen er kanskje ikke så glad for dette, men dét er myndighetene i Polen og Ukraina, sier han.

Til uken skal han til den ukrainske ambassaden i Oslo for å motta et identifiseringsbrev som «godkjenner» deres transport.

– Det er vår borgerplikt å hjelpe folk i nød. Vi har ikke noe valg, vi kan ikke velge å la være å hjelpe.

– Trosser dere regjeringen?

– Nei, men jeg synes det går for tregt med dem. Det bombes hele tiden, ukrainerne trenger beskyttelse når krigen står på, sier Erik Storeide.

– Jeg tror mange ville kommet hit på annet sett likevel. De har jo sagt at det skal komme 35. 000 flyktninger, da må jo noen få dem hit, sier Halnes.

Forventet støtte

Til uken skal Norge hente 2500 flyktninger fra Moldova. Det er på tide, synes Halnes, men han mener de burde hente fra Polen også.

– Det er så mange mennesker der, og det begynner å bli vanskelig for Polen å håndtere dette alene.

Onsdag morgen kjører de to sjåførene og en tolk fra Årnes mot Polen. Avhengig av fergerutene tror Halnes at de kommer hjem til Norge søndag morgen med full buss.

– Jeg hadde egentlig forventet mer støtte fra myndighetene for dette. Det er tross alt en stor humanitær krise der vi henter kvinner og barn i nød.