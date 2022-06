Stig Millehaugen er pågrepet. Politiet fikk avgjørende tips tirsdag kveld.

Forvaringsdømte Stig Millehaugen ble tatt mens han gikk langs veien. Han har vært på rømmen i en uke.

Stig Millehaugen ble pågrepet på denne veien på Bøler i Oslo. Huset har ingenting med Millehaugen å gjøre.

8. juni 2022 11:47 Sist oppdatert én time siden

Pågripelsen skjedde uten dramatikk klokken 10.30 onsdag.

– Han ble påtruffet mens han gikk langs Østmarkveien. Han gikk gatelangs, sier operasjonsleder Tor Gulbrandsen til Aftenposten.

Han sier at han ikke var i noe hus, men så ut til å ha oppholdt seg i skogen. Veien han gikk på, leder fra Ulsrud mot Østmarkssetra, sier Gulbrandsen.

– Vet dere hvor han har vært?

– Han har ikke vært avhørt ennå. Men han var litt medtatt og sliten, og han har nok vært en stund i skogen. Vi vet ikke hvor lenge. Vi har ikke oversikt over hans bevegelser, sier Gulbrandsen.

Det har regnet i Oslo i dag, også i går var det noen kraftige regnskyll.

Østmarksetra ligger like i nærheten av stedet der Millehaugen ble pågrepet.

Fikk viktige tips

Gulbrandsen sier også at Millehaugen hadde på seg klær som tydet på at han hadde vært i skogen.

– Tror dere han hadde noen medhjelpere?

– Pr. nå kjenner jeg ikke til det, sier operasjonslederen.

Den dobbeltdrapsdømte mannen er nå kjørt til sentralarresten. Politiet sier at de har fått mange tips i saken, og at de i går fikk et tips som gjorde at de sirklet rundt Østmarka.

Politiadvokat Børge Enoksen sier at de fikk noen tips sent tirsdag kveld som gjorde at de hadde patruljer på plass i området der han ble funnet.

– Vi fikk tips fra publikum som hadde observert ham. Vi var derfor ute i området. Så var det litt tilfeldig at han ble observert på den veien, sier han til Aftenposten.

Han sier det er for tidlig å si noe om hvor Millehaugen har oppholdt seg de siste dagene. De hadde ikke noen konkrete tips om Østmarka før tirsdag kveld.

Enoksen sier Millehaugen selv må ta stilling til om han ønsker å la seg avhøre. Han er ikke pliktig til det.

Millehaugen var ikke bevæpnet, men hadde en follekniv. Den kan imidlertid ha vært brukt til oppholdet i skogen.

Enoksen sier at det nå blir opp til Kriminalomsorgen å avgjøre hvilke konsekvenser dette får for Millehaugen.

– Han soner en rettskraftig dom ved Trondheim fengsel. Det er kriminalomsorgen som må avgjøre om han skal tilbake dit, og de må vurdere om dette skal få konsekvenser for permisjoner og prøveløslatelser, sier han.

Daglig leder Jan Engblom på utfartsstedet Østmarksetra sier til VG at politiet har vært i området det siste døgnet.

– Det var fullt av politi i hele skogen rundt omkring. Det var ganske mange som var rundt her, sier Engblom til avisen.

Stig Millehaugen ble observert i Oslo sist onsdag. Nå er han pågrepet.

Fakta Stig Millehaugen Stig Millehaugen ble i 2011 dømt for drapet på gjenglederen Mohammed «Jeddi» Javed. Drapet skal ha vært bestilt av Ahmed Shahbaz Dad fra B-gjengen, som ble dømt til 20 års fengsel for å ha bestilt drapet. Millehaugen drepte Javed i 2009, da han bodde i et såkalt frigangshjem på Sandaker i Oslo. Han sonet da en annen drapsdom. Ifølge en dom fra 2002 har Millehaugen rømt minst tre ganger før fra fengsel. Fra Berg kretsfengsel i juli 1992. Fra Sarpsborg fengsel i desember 1992. Og i oktober 2000, da han uteble fra permisjon ved Ullersmo landsfengsel. Han ble pågrepet i juni 2001. Millehaugens første drap skjedde i desember 1992, da han klarte å smugle inn en pistol i Sarpsborg fengsel. I forbindelse med dette kom en fengselsbetjent til og ble skutt i brystet. Millehaugen truet så en annen betjent til å kjøre ham til Oslo. Noen dager senere meldte han seg for politiet. I 1992 sto Millehaugen bak et mye omtalt ran av et postkontor på Nesbru. Han hadde nylig ranet et postkontor på Svartskog. Dette skjedde mens han var på rømmen fra Berg kretsfengsel, hvor han sonet en seks år lang fengselsstraff for flere grove ran. Millehaugen har sittet mesteparten av sitt voksne liv i fengsel. Første gangen han ble pågrepet, var i 1986. Da hadde den 17 år gamle gutten fra Tveita stjålet en dyr boblejakke. Vis mer

Millehaugen ble pågrepet i nærheten av Østmarksetra. Det er mange turstier i området.

Stakk av

Millehaugen møtte ikke opp i Trondheim fengsel etter endt permisjon forrige onsdag 1. juni. Politiet slo da riksalarm og har lett etter 53-åringen siden.

Overvåkingskameraer har observert han en rekke steder den siste tiden. Politiet offentliggjorde bilder av Millehaugen med en stor sekk på ryggen.

I stedet for å vende tilbake til fengslet 1. juni, satte Millehaugen seg på et Norwegian-fly som lettet klokken 12.01 fra Trondheim til Oslo. Flyet landet klokken 12.51 på Oslo lufthavn

Deretter tok han en drosje fra flyplassen til Oslo Sentralstasjon. Rundt klokken 14 ble han fanget opp av et overvåkingskamera. Han hadde en stor svart tursekk og var på vei ut fra stasjonen. Han ble senere observert på Helsfyr i Oslo.

Han er dømt for to drap og har vært etterlyst både i Norge og i utlandet. Han har tidligere hatt fem-seks permisjoner.

Millehaugen ble dømt til 21 års forvaring med minstetid på ti år i 2012.

I 1993 ble han dømt til 17 års fengsel for å ha skutt og drept en fengselsbetjent i Sarpsborg fengsel året før. I 2012 ble han dømt til 21 års forvaring med minstetid på ti år for å ha drept Young Guns-leder Mohammed «Jeddi» Javed.

Også i 2000 stakk han av under permisjon og rømte sammen med kjæresten sin. Først åtte måneder senere ble han tatt.