Ber 3,3 millioner nordmenn sperre for kredittsjekk

Datatyveriet fra firmaet Norkart kan være enormt. Personopplysninger om mer enn 60 prosent av Norges befolkning kan være på avveie.

Illustrasjonsbilde for søketjenesten Eiendomsinfo fra Norkart. Det er ikke opplyst om det er denne søketjenesten som er rammet av datainnbrudd.

10. mai 2022 23:27 Sist oppdatert nå nettopp

Norkart sendte tirsdag ut en pressemelding om at selskapet er utsatt for et datainnbrudd. Søketjenesten til et av selskapets søketjenester ble rammet 5. mai.

Uvedkommende har hatt tilgang til data fra Norges offisielle eiendomsregister. Dette betyr at data som navn, adresser, fødselsnummer og informasjon om hva man eier, kan være på avveie. Men

Leif Arne Brandsæter, administrerende direktør hos Norkart, sier til Aftenposten at firmaet føler et stort ansvar for det som har skjedd.

– Vi gjør alt vi kan for å rette opp i dette. Vi jobber veldig intenst med politiet og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), forteller han. Det følges blant annet med på om data fra tyveriet dukker opp på kriminell markeder på nettet.

– Det er ikke sett tegn til at de stjålne dataene er misbrukt så langt, forteller Brandsæter.

Ber folk sperre for kredittsjekk

Det er en svært stor del av Norges befolkning som potensielt kan være rammet av datainnbruddet.

Hvem gjelder det? Alle som eier eller fester tomt eller eiendom, eller har gjort det. Det er snakk om rundt 3,3 millioner mennesker – over 60 prosent av befolkningen.

Brandsæter anbefaler alle disse å sperre for kredittsjekk.

Det betyr at selskaper som sjekker om du har god nok økonomi til å gis kreditt, ikke automatisk får lov til dette. Kredittvurdering gjøres for eksempel hvis du kjøper en vare, og vil avtale å betale den senere.

Med en slik sperre blir det vanskeligere for svindlere å opprette et mobilabonnement eller å kjøpe en bil på kreditt i ditt navn.

– Det er viktig at alle er ekstra påpasselig fremover, sier Brandsæter.

Får du gjenpartsbrev om at det er foretatt en kredittsjekk av deg uten at du vet hvorfor, bør du kontakte selskapet som har foretatt kredittsjekken og spørre hva det gjelder.

– Datatilsynet har anbefalt sperre av kredittsjekk som et tiltak mot ID-tyveri i mange år, sier Brandsæter.

Hva med det praktiske?

Hvis du vil sperre for kredittsjekk, er dette foreløpig en manuell prosess. Du må innom nettsidene hos fire selskap som driver med kredittvurdering (se faktaboks). Du må logge på med bank-ID og velge å sperre for tjenesten.

Når det er gjort, må du gå aktivt inn igjen og oppheve sperren når du faktisk vil opprette et nytt mobilabonnement, eller kjøpe noe på nettet og få fakturaen en måned etterpå. Og siden nettbutikkene sjelden oppgir hvilket selskap de bruker til kredittvurdering, må du sannsynligvis oppheve sperren for alle fire. Og så slå den på igjen når handelen er gjennomført.

Er du selvstendig næringsdrivende, må du sperre for kredittsjekk hos hele seksten selskaper (se liste hos Datatilsynet.)