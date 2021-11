Politiet innfører midlertidig bevæpning over hele landet etter hendelsen på Bislett

Knivangrepet på Bislett fører til at politiet over hele landet nå blir midlertidig bevæpnet. Gjelder til situasjonen på Bislett er mer avklart.

Mange patruljer møtte opp etter hendelsen på Bislett tirsdag morgen.

9. nov. 2021 10:45 Sist oppdatert 8 minutter siden

Saken oppdateres.

Politidirektoratet gikk ut med beslutningen i formiddag, og den gjelder inntil situasjonen rundt knivangrepet i Oslo er mer avklart, får Aftenposten opplyst ved pressetjenesten til direktoratet.

− Politidirektoratets rolle er å vurdere og iverksette tiltak som sikrer en god beredskap og håndtering i hele landet. Samtlige av landets politidistrikter er varslet om situasjonen, og er midlertidig bevæpnet for å øke politiets beredskap og innsatsevne, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Politidirektoratet vil komme tilbake med mer informasjon om situasjonen skulle endre seg.

Spesialenheten er varslet

Spesialenheten ble rutinemessig varslet om hendelsen. De har iverksatt obligatorisk etterforsking, selv om det ikke er grunn til mistanke om at det har skjedd en straffbar handling, skriver de i en pressemelding.

– Kripos er varslet og vil bistå Spesialenheten med åstedsundersøkelser. Våpen involvert i hendelsen vil bli sikret. Spesialenheten vil avhøre tjenestepersonene og vitner så snart som mulig. Avdøde vil bli begjært obdusert, skriver de videre.

En særdeles alvorlig voldshandling

Politiet fikk melding om mannen angrep folk med kniv klokka 8.57 tirsdag morgen.

– En patrulje var tett på og har havnet i en pågripelse av denne personen. Først forsøkte de å kjøre ham ned da han forsøkte å knivstikke en person. I den forbindelse kolliderte bilen i veggen, og politiet ble da angrepet av denne personen med kniv, sier Brenden.

Han opplyser at politiet nå jobber med å finne ut av hvor mange personer mannen har angrepet.

– Vi vet at det er mer enn en person, og som sagt angrep han også politiet i forbindelse med at politiet kjørte inn i veggen. I den forbindelse ble en gjerningsperson skutt av politiet, forteller operasjonslederen.

Personen som er skutt, er kjørt til Ullevål sykehus. Tilstanden hans utover det er ukjent.

På spørsmål om hvordan politiet vurderer personens oppførsel, svarer innsatslederen:

– Det er ingen tvil om at dette var en pågående særdeles alvorlig voldshandling, som de gjorde alt i sin makt for å stoppe og også klarte å stanse for å hindre tap av menneskeliv her.

Det er ikke kjent hvor mange skudd som ble avfyrt.