Tre personer omkom i dødsulykke på riksvei 7 i Hallingdal

Tre personer omkom etter kollisjonen mellom en lastebil og en personbil på riksvei 7 i Flå kommune i Hallingdal mandag kveld.

Både personbilen og lastebilen havnet utenfor veien etter kollisjonen.

24. aug. 2021 04:47 Sist oppdatert nå nettopp

Politiet bekreftet først at det var snakk om en dødsulykke, men på direkte spørsmål mandag kveld ønsket ikke politiet å kommentere om det dreier seg om flere omkomne.

Tirsdag morgen bekreftet politiet at tre personer mistet livet.

Politiet og nødetatene fikk melding om ulykken rett sør for Gulsvik klokken 22.21. Ulykkesstedet er ca. 50 kilometer nordvest for Hønefoss.

Operasjonsleder Merete Kvaal i Sørøst politidistrikt sa mandag kveld at det kun var to kjøretøy involvert, men hvor mange som var i de to bilene, ville hun ikke si noe om.

– Det var ikke noe vi kunne gjøre

En bilfører som kom til stedet rett etter ulykken, forteller til Aftenposten på stedet at det begynte å brenne i personbilen etter ulykken.

Politiet opplyser til VG at alle de tre omkomne satt i personbilen.

– Det var ikke noe vi kunne gjøre, sier sjåføren til Aftenposten.

Det var godt vær og tørr veibane på ulykkesstedet. Kollisjonen skjedde i en slakk sving. Det er ikke forbikjøring forbudt på stedet og fartsgrensen er 80 kilometer i timen.

Kriminalteknikere fra politiet arbeidet utover natt til tirsdag på ulykkesstedet sammen med flere politipatruljer, mannskaper fra brannvesenet og Veivesenet.

Politiet opplyser at de har avhørt folk på stedet og skaffet seg et bilde av hendelsesforløpet.

Krimteknikere på stedet i natt

– Krimteknikerne var fremme klokken 3.30. De har akkurat startet sitt arbeid på stedet, sier operasjonsleder Kvaal til NTB like etter klokken 4 natt til tirsdag.

Både lastebilen og personbilen havnet gjennom autovernet på stedet og ned en skråning. Lastebilen endte så langt ned i skråningen at den nesten ikke var synlig fra veien.

Riksvei 7 er stengt i begge retninger etter ulykken. Ifølge politiet vil veien være stengt en god stund.

– Dette kan ta tid, bilene skal berges og veien skal ryddes, sier operasjonslederen.

Vegtrafikksentralen melder at personbiler kan benytte omkjøring via fylkesvei 2900, men tunge kjøretøy må kjøre via E16.