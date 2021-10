76-åring nominert som USAs neste ambassadør i Norge

Marc Nathanson (76) er nominert av president Joe Biden som USAs nye ambassadør i Norge.

Marc Nathanson og kona Jane fotografert i Los Angeles i 2015 på en gallaforestilling til ære for skuespiller Matthew Perry, kjent fra TV-serien Friends.

29. okt. 2021 22:43 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

Det opplyser Det hvite hus i en pressemelding fredag kveld.

Nathanson har i en årrekke vært en suksessrik forretningsmann i USA.

76-åringen er mest kjent for å ha grunnlagt Falcon Cable TV. Et kabelselskap han i 1999 solgte for rundt 3,7 milliarder dollar. Ifølge Los Angeles Business Journal skal han i dag være god for rundt 2 milliarder dollar.

I dag er han styreleder i investeringsselskapet Mapleton Investments. Han er kjent som en ivrig miljøverner. I 2008 sto han på Forbes-oversikten over USAs milliardærer, men er senere falt ut av listen.

Den forrige ambassadøren var Kenneth Braithwaite. Han ble hentet hjem til USA i mai 2020. Braithwaite skulle da ta over som statsråd for sjøforsvaret.

USAs ambassade kan snart få ny sjef.

Holdt pengeinnsamling for Bidens kampanje

I august 2019 avholdt Nathanson en pengeinnsamling for Bidens presidentkampanje i hans hjem i Aspen, Colorado, skrev Aspen Times tidligere år.

Det var bare noen få måneder etter at Biden i april 2019 kunngjorde at han ville stille som presidentkandidat.

Tall Aftenposten har hentet ut fra USAs valgstyre, viser at han gir store summer til demokratiske kandidater og hjertesaker. I fjor høst ga han 100.000 dollar til Bidens seiersfond.

Støttet også Clinton

Da Hillary Clinton stilte som presidentkandidat i 2016, var Nathanson også da en av støttespillerne til den demokratiske presidentkandidaten.

Nathanson avholdt blant annet også da et selskap til innsamling for den demokratiske kandidatens kampanje.

Den Washington-baserte avisen The Hill intervjuet i 2015 Nathanson i forbindelse med hans støtte til Clinton.

Da sa Nathanson at han var en «stor fan» av Joe Biden, men at han støttet Clinton selv om Biden stilte som demokratenes kandidat.

– Jeg tror det demokratiske partiet trenger å samle seg bak Hillary, uttalte Nathanson.